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Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) виниловая пластинка

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Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) - фото 2
Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) - фото 3
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Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) - фото 7
Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) - фото 1
  • Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) - фото 2
  • Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) - фото 3
  • Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) - фото 4
  • Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) - фото 5
  • Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) - фото 6
  • Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) - фото 7
  • Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733335
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Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497808106]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
In the Air Tonight, I Missed Again, You Can't Hurry Love, Against All Odds, Easy Lover, Sussudio, One More Night, Seperate Lives, A Groovy Kind of Love, Two Hearts, Another Day in Paradise, I Wish It Would Rain, Something Happened On the Way to Heaven, Do You Remember?, Both of the Story, Dance Into the Light, True Colors, Can't Stop Loving You, (Love Is Like A) Heat Wave
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) виниловая пластинка

В честь 75-летия Фила Коллинза выпускается специальный лимитированный релиз на цветном виниле с главными хитами Фила Коллинза «The Singles». Этот сборник, первоначально выпущенный в 2018 году и охватывающий всю его карьеру, включает такие хиты, как «In The Air Tonight», «Sussudio», «Against All Odds» и многие другие. Это первое издание «The Singles» на цветном виниле. Двухдисковое издание включает 19 треков, в том числе его хиты номер один «In the Air Tonight» (1981), «You Can't Hurry Love» (1982), «Against All Odds» (1984), «Sussudio» (1985), «One More Night» (1985), «Separate Lives» (1985), «A Groovy Kind of Love» (1988), «Two Hearts» (1988) и «Another Day in Paradise» (1989).



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Phil Collins - The Singles (coloured) (0603497808106) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497808106]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
In the Air Tonight, I Missed Again, You Can't Hurry Love, Against All Odds, Easy Lover, Sussudio, One More Night, Seperate Lives, A Groovy Kind of Love, Two Hearts, Another Day in Paradise, I Wish It Would Rain, Something Happened On the Way to Heaven, Do You Remember?, Both of the Story, Dance Into the Light, True Colors, Can't Stop Loving You, (Love Is Like A) Heat Wave
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В честь 75-летия Фила Коллинза выпускается специальный лимитированный релиз на цветном виниле с главными хитами Фила Коллинза «The Singles». Этот сборник, первоначально выпущенный в 2018 году и охватывающий всю его карьеру, включает такие хиты, как «In The Air Tonight», «Sussudio», «Against All Odds» и многие другие. Это первое издание «The Singles» на цветном виниле. Двухдисковое издание включает 19 треков, в том числе его хиты номер один «In the Air Tonight» (1981), «You Can't Hurry Love» (1982), «Against All Odds» (1984), «Sussudio» (1985), «One More Night» (1985), «Separate Lives» (1985), «A Groovy Kind of Love» (1988), «Two Hearts» (1988) и «Another Day in Paradise» (1989).


Теги товара: Поп-музыка
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