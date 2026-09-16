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Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка

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Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка - фото 1
Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка - фото 2
Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка - фото 3
Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка - фото 4
Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка - фото 5
Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка - фото 6
Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peter Tosh
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Регги
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный, желтый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка - фото 5
  • Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка - фото 6
  • Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707877
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732512918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peter Tosh
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Регги
Трек-лист
Johnny B. Goode, (You Gotta Walk) Dont Look Back (Long Version), Jah Seh No, Im The Toughest, Nothing But Love (Long Version), Buk-In-Hamm Palace, Bush Doctor, Wanted Dread And Alive, Mystic Man
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, желтый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка

Сборник лучших песен Питера Тоша, одного из самых известных и влиятельных регги-музыкантов. Он был одним из основателей группы The Wailers вместе с Бобом Марли и Банни Ливингстоном. После ухода из группы, Тош продолжил успешную сольную карьеру.



Теги товара: Регги, Limited Edition

Отзывы о товаре Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732512918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peter Tosh
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Регги
Трек-лист
Johnny B. Goode, (You Gotta Walk) Dont Look Back (Long Version), Jah Seh No, Im The Toughest, Nothing But Love (Long Version), Buk-In-Hamm Palace, Bush Doctor, Wanted Dread And Alive, Mystic Man
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, желтый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сборник лучших песен Питера Тоша, одного из самых известных и влиятельных регги-музыкантов. Он был одним из основателей группы The Wailers вместе с Бобом Марли и Банни Ливингстоном. После ухода из группы, Тош продолжил успешную сольную карьеру.


Теги товара: Регги, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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