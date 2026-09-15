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Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка

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Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 2
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 3
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 4
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 5
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 6
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 7
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 8
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 9
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 5
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 6
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 7
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 8
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 9
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647030
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка

I/O (Bright-Side Mixes) - одна из версий десятого студийного альбома британского рок-музыканта Питера Гэбриэла, выпущенного в 2023 году. На нем представлены миксы, сделанные английским продюсером и звукоинженером Марком Спайк Стентом, который работал с Мадонной, Marshmello, U2, Бейонсе, Бьорк, Depeche Mode и многими другими звездами. Сам же I/O является первой работой Гэбриэла с новым уникальным материалом за более чем 21 год после Up (2002), что является рекордным перерывом в его сольной карьере между двумя альбомами. Работа над релизом велась почти три десятилетия (27 лет и 8 месяцев), начав его создание в апреле 1995 года, примерно одновременно с записью Up. После выхода I/O стал первым альбомом Гэбриэла, возглавившим UK Albums Chart со времён So в 1986 году. Издание представлено на двойном черном виниле и содержит 12-страничный буклет, а также информационную полоску. Питер Брайан Гэбриэл - британский музыкант. Начинал карьеру вокалистом, флейтистом и перкуссионистом британской прог-рок-группы Genesis, затем начал успешную сольную карьеру, был продюсером большого количества записей этно-исполнителей, известен своей гуманитарной деятельностью. В 2002 году альбом Passion: Music for The Last Temptation Of Christ Питера Гэбриэла с музыкой для фильма Последнее искушение Христа был включен в рейтинг 25 самых влиятельных эмбиент-альбомов всех времён (The 25 Most Influential Ambient Albums Of All Time).

Отзывы о товаре Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
I/O (Bright-Side Mixes) - одна из версий десятого студийного альбома британского рок-музыканта Питера Гэбриэла, выпущенного в 2023 году. На нем представлены миксы, сделанные английским продюсером и звукоинженером Марком Спайк Стентом, который работал с Мадонной, Marshmello, U2, Бейонсе, Бьорк, Depeche Mode и многими другими звездами. Сам же I/O является первой работой Гэбриэла с новым уникальным материалом за более чем 21 год после Up (2002), что является рекордным перерывом в его сольной карьере между двумя альбомами. Работа над релизом велась почти три десятилетия (27 лет и 8 месяцев), начав его создание в апреле 1995 года, примерно одновременно с записью Up. После выхода I/O стал первым альбомом Гэбриэла, возглавившим UK Albums Chart со времён So в 1986 году. Издание представлено на двойном черном виниле и содержит 12-страничный буклет, а также информационную полоску. Питер Брайан Гэбриэл - британский музыкант. Начинал карьеру вокалистом, флейтистом и перкуссионистом британской прог-рок-группы Genesis, затем начал успешную сольную карьеру, был продюсером большого количества записей этно-исполнителей, известен своей гуманитарной деятельностью. В 2002 году альбом Passion: Music for The Last Temptation Of Christ Питера Гэбриэла с музыкой для фильма Последнее искушение Христа был включен в рейтинг 25 самых влиятельных эмбиент-альбомов всех времён (The 25 Most Influential Ambient Albums Of All Time).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013595) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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