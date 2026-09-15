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U2 - Songs Of Surrender (0602448386762) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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U2 - Songs Of Surrender (0602448386762) виниловая пластинка

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U2 - Songs Of Surrender (0602448386762) виниловая пластинка - фото 1
U2 - Songs Of Surrender (0602448386762) виниловая пластинка - фото 2
U2 - Songs Of Surrender (0602448386762) виниловая пластинка - фото 3
U2 - Songs Of Surrender (0602448386762) виниловая пластинка - фото 4
U2 - Songs Of Surrender (0602448386762) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Songs Of Surrender
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • U2 - Songs Of Surrender (0602448386762) виниловая пластинка - фото 1
  • U2 - Songs Of Surrender (0602448386762) виниловая пластинка - фото 2
  • U2 - Songs Of Surrender (0602448386762) виниловая пластинка - фото 3
  • U2 - Songs Of Surrender (0602448386762) виниловая пластинка - фото 4
  • U2 - Songs Of Surrender (0602448386762) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615860
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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U2 - Songs Of Surrender (0602448386762) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448386762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Songs Of Surrender
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
One, Where the Streets Have No Name, Stories For Boys, Walk On (Ukraine), Pride (In the Name of Love), City of Blinding Lights, Ordinary Love, Invisible, Vertigo, I Still Haven't Found What I'm Looking For, The Fly, If God Will Send His Angels, Stay (Faraway, So Close!), Sunday Bloody Sunday, I Will Follow, "40"
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2 - Songs Of Surrender (0602448386762) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One, Where the Streets Have No Name, Stories For Boys, Walk On (Ukraine), Pride (In the Name of Love), City of Blinding Lights, Ordinary Love, Invisible, Vertigo, I Still Haven't Found What I'm Looking For, The Fly, If God Will Send His Angels, Stay (Faraway, So Close!), Sunday Bloody Sunday, I Will Follow, "40"



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре U2 - Songs Of Surrender (0602448386762) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448386762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Songs Of Surrender
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
One, Where the Streets Have No Name, Stories For Boys, Walk On (Ukraine), Pride (In the Name of Love), City of Blinding Lights, Ordinary Love, Invisible, Vertigo, I Still Haven't Found What I'm Looking For, The Fly, If God Will Send His Angels, Stay (Faraway, So Close!), Sunday Bloody Sunday, I Will Follow, "40"
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One, Where the Streets Have No Name, Stories For Boys, Walk On (Ukraine), Pride (In the Name of Love), City of Blinding Lights, Ordinary Love, Invisible, Vertigo, I Still Haven't Found What I'm Looking For, The Fly, If God Will Send His Angels, Stay (Faraway, So Close!), Sunday Bloody Sunday, I Will Follow, "40"


Теги товара: New Wave
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Доставка
Отзывы


U2 - Songs Of Surrender (0602448386762) виниловая пластинка - стоимость товара 6170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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