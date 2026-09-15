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Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка

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Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 1
Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 2
Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 3
Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 4
Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 5
Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 6
Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 7
Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 8
Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Marty Friedman
Альбом (сингл)
DRAMA
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 1
  • Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 2
  • Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 3
  • Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 4
  • Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 5
  • Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 6
  • Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 7
  • Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 8
  • Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695882
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391140758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Marty Friedman
Альбом (сингл)
DRAMA
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Illumination, Song for an Eternal Child, Triumph (Official Version), Thrill City, Deep End, Dead of Winter, Mirage, A Prayer, Acapella, Tearful Confession, Icicles, 2 Rebeldes (Dead of Winter) (Spanish Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка

"Drama" - сольный студийный альбом гитариста виртуоза Марти Фридмана, выпущенный в 2024 году. В нем Марти создает современную и экзотическую атмосферу, гарантируя незабываемые музыкальные впечатления. В записи песни "Dead of Winter" участвовал вокалист Крис Брукс из Like A Storm, а в "2 Rebeldes" спел Стивен Бакеро Варгас. Издание представлено на двойном черном виниле. Американский гитарист виртуоз Марти Фридман родился в 1962 году. Прославился благодаря скоростной технике игры, мелодичности аккордовых переходов и оригинальным построением композиций. Наибольшую популярность получил в качестве участника трэш-метал группы Megadeth (1990-2000 гг.), хотя сотрудничал и с другими коллективами (Hawaii, Shout, Cacophony, Tourniquet), а также выпустил множество сольных пластинок. Именно работа этого музыканта принесла Megadeth победу Грэмми в номинации "Лучший рок-альбом" (Rust in Peace).

Отзывы о товаре Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391140758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Marty Friedman
Альбом (сингл)
DRAMA
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Illumination, Song for an Eternal Child, Triumph (Official Version), Thrill City, Deep End, Dead of Winter, Mirage, A Prayer, Acapella, Tearful Confession, Icicles, 2 Rebeldes (Dead of Winter) (Spanish Version)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
"Drama" - сольный студийный альбом гитариста виртуоза Марти Фридмана, выпущенный в 2024 году. В нем Марти создает современную и экзотическую атмосферу, гарантируя незабываемые музыкальные впечатления. В записи песни "Dead of Winter" участвовал вокалист Крис Брукс из Like A Storm, а в "2 Rebeldes" спел Стивен Бакеро Варгас. Издание представлено на двойном черном виниле. Американский гитарист виртуоз Марти Фридман родился в 1962 году. Прославился благодаря скоростной технике игры, мелодичности аккордовых переходов и оригинальным построением композиций. Наибольшую популярность получил в качестве участника трэш-метал группы Megadeth (1990-2000 гг.), хотя сотрудничал и с другими коллективами (Hawaii, Shout, Cacophony, Tourniquet), а также выпустил множество сольных пластинок. Именно работа этого музыканта принесла Megadeth победу Грэмми в номинации "Лучший рок-альбом" (Rust in Peace).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marty Friedman - Drama (8024391140758) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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