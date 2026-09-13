Dj Maestro - Deep Trip (8715197025836) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dj Maestro - Deep Trip (8715197025836) виниловая пластинка
Deep Trip» — компиляция DJ Maestro, выпущенная 27 июня 2025 года лейблом Black Hole Recordings. В сборнике представлены треки в стиле современного deep house с соул-перкуссией и гипнотическими ритмами. DJ Maestro, урожденный Мартин Баркхейс, голландский диджей, продюсер и композитор. Наиболее известен по своей работе над знаменитой серией сборников Blue Note Trip. Обладая глубокой страстью к джазу и современным грувам, Маэстро сделал себе имя, смешивая классические джазовые записи с современными битами, создавая изысканный фьюжн, который нравится как любителям традиционного джаза, так и слушателям нового поколения
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