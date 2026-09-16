Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Battle Beast
Альбом (сингл)
Steelbound
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 733762
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 320 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629748111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Battle Beast
Альбом (сингл)
Steelbound
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Burning Within, Here We Are, Steelbound, Twilight Cabaret, Last Goodbye, The Long Road, Blood of Heroes, Angel of Midnight, Riders of the Storm, Watch the Sky Fall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) виниловая пластинка
Финская хэви-/пауэр-метал группа Battle Beast анонсировала свой новый, седьмой по счёту альбом "Steelbound" Издание на цветном виниле С альбомом Steelbound группа Battle Beast открывает новую мощную главу, сочетая классический хэви-метал с хард-роком в стиле 80-х. От взрывного заглавного трека до эмоционального Last Goodbye этот альбом дарит 38 минут чистого огня, свободы и радостного бунтарства.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 160 руб.790 руб. в СплитВиктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитManeskin - Teatro D'Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитOST - The Colors Within (Kensuke Ushio) (coloured) (019802967861...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитFleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (0198029560411) вини...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитJimi Hendrix Experience - Winterland (198029892710) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAir - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитMuse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитPortugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629748111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Battle Beast
Альбом (сингл)
Steelbound
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Burning Within, Here We Are, Steelbound, Twilight Cabaret, Last Goodbye, The Long Road, Blood of Heroes, Angel of Midnight, Riders of the Storm, Watch the Sky Fall
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Финская хэви-/пауэр-метал группа Battle Beast анонсировала свой новый, седьмой по счёту альбом "Steelbound" Издание на цветном виниле С альбомом Steelbound группа Battle Beast открывает новую мощную главу, сочетая классический хэви-метал с хард-роком в стиле 80-х. От взрывного заглавного трека до эмоционального Last Goodbye этот альбом дарит 38 минут чистого огня, свободы и радостного бунтарства.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) виниловая пластинка - купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) виниловая пластинка