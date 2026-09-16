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Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) виниловая пластинка

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Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) - фото 2
Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) - фото 3
Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Battle Beast
Альбом (сингл)
Steelbound
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) - фото 1
  • Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) - фото 2
  • Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) - фото 3
  • Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733762
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629748111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Battle Beast
Альбом (сингл)
Steelbound
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Burning Within, Here We Are, Steelbound, Twilight Cabaret, Last Goodbye, The Long Road, Blood of Heroes, Angel of Midnight, Riders of the Storm, Watch the Sky Fall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) виниловая пластинка

Финская хэви-/пауэр-метал группа Battle Beast анонсировала свой новый, седьмой по счёту альбом "Steelbound" Издание на цветном виниле С альбомом Steelbound группа Battle Beast открывает новую мощную главу, сочетая классический хэви-метал с хард-роком в стиле 80-х. От взрывного заглавного трека до эмоционального Last Goodbye этот альбом дарит 38 минут чистого огня, свободы и радостного бунтарства.

Отзывы о товаре Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629748111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Battle Beast
Альбом (сингл)
Steelbound
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Burning Within, Here We Are, Steelbound, Twilight Cabaret, Last Goodbye, The Long Road, Blood of Heroes, Angel of Midnight, Riders of the Storm, Watch the Sky Fall
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Финская хэви-/пауэр-метал группа Battle Beast анонсировала свой новый, седьмой по счёту альбом "Steelbound" Издание на цветном виниле С альбомом Steelbound группа Battle Beast открывает новую мощную главу, сочетая классический хэви-метал с хард-роком в стиле 80-х. От взрывного заглавного трека до эмоционального Last Goodbye этот альбом дарит 38 минут чистого огня, свободы и радостного бунтарства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) виниловая пластинка - купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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