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Ella Fitzgerald - Great Women Of Song (0602458813289) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ella Fitzgerald - Great Women Of Song (0602458813289) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Great Women Of Song
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald - Great Women Of Song (0602458813289) - фото 1
  • Ella Fitzgerald - Great Women Of Song (0602458813289) - фото 2
  • Ella Fitzgerald - Great Women Of Song (0602458813289) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733687
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602458813289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Great Women Of Song
Жанр
Swing
Трек-лист
It's A Lovely Day Today, Dream A Little Dream Of Me, It's Only A Paper Moon, Someone To Watch Over Me, You Do Something To Me, Isn't It Romantic?, Misty, Blue Skies, Cheek To Cheek, I've Got A Crush On You, All The Things You Are, Bewitched, Bothered, And Bewildered, Puttin' On The Ritz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Great Women of Song
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald - Great Women Of Song (0602458813289) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Ella Fitzgerald / Great Women Of Song: Ella Fitzgerald (1LP) - это уникальная возможность погрузиться в волшебный музыкальный мир этой выдающейся певицы и насладиться ее неподражаемым голосом и талантом. Альбом Great Women Of Song: Ella Fitzgerald представляет собой подборку лучших композиций этой замечательной певицы, которые олицетворяют красоту и силу женского вокала. Ее исполнение проникает в сердца слушателей, завораживая своей эмоциональностью и высокой музыкальной мастерством. На этой виниловой пластинке вы найдете такие незабываемые треки, как "Summertime", "Cry Me a River", "The Lady is a Tramp" и многие другие. Каждая песня перенесет вас в атмосферу великого джаза и неповторимости исполнения Эллы Фицджеральд. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Ella Fitzgerald / Great Women Of Song: Ella Fitzgerald (1LP) и дополните свою музыкальную коллекцию этим шедевром. Ощутите настоящую эстетику и величие джазовой музыки, исполняемой великой Эллой Фицджеральд. Закажите виниловую пластинку Ella Fitzgerald / Great Women Of Song: Ella Fitzgerald (1LP) прямо сейчас и позвольте себе окунуться в уникальный музыкальный мир этой легендарной певицы. Каждый трек станет настоящим сокровищем в вашей коллекции, наполненной красотой и талантом Эллы Фицджеральд.

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602458813289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Great Women Of Song
Жанр
Swing
Трек-лист
It's A Lovely Day Today, Dream A Little Dream Of Me, It's Only A Paper Moon, Someone To Watch Over Me, You Do Something To Me, Isn't It Romantic?, Misty, Blue Skies, Cheek To Cheek, I've Got A Crush On You, All The Things You Are, Bewitched, Bothered, And Bewildered, Puttin' On The Ritz
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Great Women of Song
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Ella Fitzgerald / Great Women Of Song: Ella Fitzgerald (1LP) - это уникальная возможность погрузиться в волшебный музыкальный мир этой выдающейся певицы и насладиться ее неподражаемым голосом и талантом. Альбом Great Women Of Song: Ella Fitzgerald представляет собой подборку лучших композиций этой замечательной певицы, которые олицетворяют красоту и силу женского вокала. Ее исполнение проникает в сердца слушателей, завораживая своей эмоциональностью и высокой музыкальной мастерством. На этой виниловой пластинке вы найдете такие незабываемые треки, как "Summertime", "Cry Me a River", "The Lady is a Tramp" и многие другие. Каждая песня перенесет вас в атмосферу великого джаза и неповторимости исполнения Эллы Фицджеральд. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Ella Fitzgerald / Great Women Of Song: Ella Fitzgerald (1LP) и дополните свою музыкальную коллекцию этим шедевром. Ощутите настоящую эстетику и величие джазовой музыки, исполняемой великой Эллой Фицджеральд. Закажите виниловую пластинку Ella Fitzgerald / Great Women Of Song: Ella Fitzgerald (1LP) прямо сейчас и позвольте себе окунуться в уникальный музыкальный мир этой легендарной певицы. Каждый трек станет настоящим сокровищем в вашей коллекции, наполненной красотой и талантом Эллы Фицджеральд.
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Отзывы


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