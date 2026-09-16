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Monty Alexander - Love You Madly (Analogue) (0632726462192) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Monty Alexander - Love You Madly (Analogue) (0632726462192) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Monty Alexander
Альбом (сингл)
Love You Madly
Жанр
Jazz
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Monty Alexander - Love You Madly (Analogue) (0632726462192) - фото 1
  • Monty Alexander - Love You Madly (Analogue) (0632726462192) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 
Начислим 390 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733636
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Monty Alexander - Love You Madly (Analogue) (0632726462192) виниловая пластинка
11 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0632726462192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Monty Alexander
Альбом (сингл)
Love You Madly
Жанр
Jazz
Трек-лист
Arthur's Theme, Blues For Edith, Love You Madly, Samba De Orfeu, Reggae Later, SKJ, Fungii Mama
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Monty Alexander - Love You Madly (Analogue) (0632726462192) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Monty Alexander / Love You Madly (2xHD Deluxe Series) (2LP) является настоящим сокровищем для любителей джаза. Этот великолепный альбом демонстрирует талант и мастерство Monty Alexander, который умеет создавать незабываемую атмосферу с помощью своих музыкантов и уникального подхода к классическим произведениям. Каждое прослушивание обещает новые эмоции и впечатления, делая этот альбом идеальным дополнением к вашей коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и окунуться в мир непревзойденных звуков джаза, которые будут радовать вас долгие годы.

Отзывы о товаре Monty Alexander - Love You Madly (Analogue) (0632726462192) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0632726462192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Monty Alexander
Альбом (сингл)
Love You Madly
Жанр
Jazz
Трек-лист
Arthur's Theme, Blues For Edith, Love You Madly, Samba De Orfeu, Reggae Later, SKJ, Fungii Mama
Развернуть
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Monty Alexander / Love You Madly (2xHD Deluxe Series) (2LP) является настоящим сокровищем для любителей джаза. Этот великолепный альбом демонстрирует талант и мастерство Monty Alexander, который умеет создавать незабываемую атмосферу с помощью своих музыкантов и уникального подхода к классическим произведениям. Каждое прослушивание обещает новые эмоции и впечатления, делая этот альбом идеальным дополнением к вашей коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и окунуться в мир непревзойденных звуков джаза, которые будут радовать вас долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Monty Alexander - Love You Madly (Analogue) (0632726462192) виниловая пластинка – стоимость товара 11940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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