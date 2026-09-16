Miles Davis - The Best Of (0888072721289) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 733630
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072721289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Just Squeeze Me (But Don't Tease Me), Oleo, 'Round Midnight, Airegin, My Funny Valentine, Well, You Needn't, You're My Everything, Four
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - The Best Of (0888072721289) виниловая пластинка
«The Best Of Miles Davis» — это новый сборник, выпущенный в честь столетия легендарного джазового трубача в 2026 году. Задуманный как знакомство с этим влиятельным артистом, сборник охватывает лучшие годы его карьеры с 1956 по 1961 год, когда он записал такие альбомы, как Workin', Cookin', Steamin' and Relaxin'. В сборник вошли 8 композиций, в том числе «'Round Midnight», «My Funny Valentine», «Just Squeeze Me (But Don't Tease Me)» и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072721289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Just Squeeze Me (But Don't Tease Me), Oleo, 'Round Midnight, Airegin, My Funny Valentine, Well, You Needn't, You're My Everything, Four
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«The Best Of Miles Davis» — это новый сборник, выпущенный в честь столетия легендарного джазового трубача в 2026 году. Задуманный как знакомство с этим влиятельным артистом, сборник охватывает лучшие годы его карьеры с 1956 по 1961 год, когда он записал такие альбомы, как Workin', Cookin', Steamin' and Relaxin'. В сборник вошли 8 композиций, в том числе «'Round Midnight», «My Funny Valentine», «Just Squeeze Me (But Don't Tease Me)» и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Miles Davis - The Best Of (0888072721289) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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