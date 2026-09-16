The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) виниловая пластинка
Благодаря группе The Doors, 1967 год стал одним из самых выдающихся для дебютных релизов, поскольку, помимо целой череды хитовых синглов, были выпущены два платиновых альбома: в январе 1967 года дебютный альбом The Doors сразу же поднялся на вершину рок-чартов, а в сентябре того же года вышел альбом Strange Days, содержащий такие нестареющие классические композиции, как Love Me Two Times, When The Music's Over и заглавную песню Strange Days. Жутковато. Завораживающе. Именно такими словами критики описывали мелодичное, психоделическое звучание The Doors. Многие песни на альбоме «Strange Days» были написаны примерно в то же время, что и треки для дебютного альбома группы. Сочетание восточной музыки, классической музыки и поп-музыки породило такие хиты, как «Love Me Two Times» и «People Are Strange». Журнал Rolling Stone писал, что альбом обладал мощью и энергией их первого LP, но был более тонким, более сложным и, следовательно, более долговечным.
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Теги товара: Indie
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Отзывы о товаре The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) виниловая пластинка