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The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) виниловая пластинка

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The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) - фото 1
The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) - фото 2
The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) - фото 3
The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) - фото 4
The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) - фото 5
The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) - фото 6
The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Strange Days
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) - фото 1
  • The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) - фото 2
  • The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) - фото 3
  • The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) - фото 4
  • The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) - фото 5
  • The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) - фото 6
  • The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733580
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088401473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Strange Days
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Strange Days, You're Lost Little Girl, Love Me Two Times, Unhappy Girl, Horse Latitudes, Moonlight Drive, People Are Strange, My Eyes Have Seen You, I Can't See Your Face In My Mind, When The Music's Over
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) виниловая пластинка

Благодаря группе The Doors, 1967 год стал одним из самых выдающихся для дебютных релизов, поскольку, помимо целой череды хитовых синглов, были выпущены два платиновых альбома: в январе 1967 года дебютный альбом The Doors сразу же поднялся на вершину рок-чартов, а в сентябре того же года вышел альбом Strange Days, содержащий такие нестареющие классические композиции, как Love Me Two Times, When The Music's Over и заглавную песню Strange Days. Жутковато. Завораживающе. Именно такими словами критики описывали мелодичное, психоделическое звучание The Doors. Многие песни на альбоме «Strange Days» были написаны примерно в то же время, что и треки для дебютного альбома группы. Сочетание восточной музыки, классической музыки и поп-музыки породило такие хиты, как «Love Me Two Times» и «People Are Strange». Журнал Rolling Stone писал, что альбом обладал мощью и энергией их первого LP, но был более тонким, более сложным и, следовательно, более долговечным.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088401473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Strange Days
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Strange Days, You're Lost Little Girl, Love Me Two Times, Unhappy Girl, Horse Latitudes, Moonlight Drive, People Are Strange, My Eyes Have Seen You, I Can't See Your Face In My Mind, When The Music's Over
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Благодаря группе The Doors, 1967 год стал одним из самых выдающихся для дебютных релизов, поскольку, помимо целой череды хитовых синглов, были выпущены два платиновых альбома: в январе 1967 года дебютный альбом The Doors сразу же поднялся на вершину рок-чартов, а в сентябре того же года вышел альбом Strange Days, содержащий такие нестареющие классические композиции, как Love Me Two Times, When The Music's Over и заглавную песню Strange Days. Жутковато. Завораживающе. Именно такими словами критики описывали мелодичное, психоделическое звучание The Doors. Многие песни на альбоме «Strange Days» были написаны примерно в то же время, что и треки для дебютного альбома группы. Сочетание восточной музыки, классической музыки и поп-музыки породило такие хиты, как «Love Me Two Times» и «People Are Strange». Журнал Rolling Stone писал, что альбом обладал мощью и энергией их первого LP, но был более тонким, более сложным и, следовательно, более долговечным.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Doors - Strange Days (Analogue) (0753088401473) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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