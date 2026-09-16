Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Genesis - Genesis (Analogue) (0753088754371) виниловая пластинка
Каждый из девяти треков альбома «Genesis», написанных в соавторстве с Тони Бэнксом, Филом Коллинзом и Майком Резерфордом, вывел группу на новый уровень коммерческого успеха. Если его предшественник, «Abacab», уже установил рекорд продаж, то «Genesis» превзошел эти показатели вдвое, достигнув ошеломляющего тиража в 4 миллиона проданных копий в США. Включает в себя такие хиты, как «Mama» и «That's All». Весной 1983 года участники Genesis собрались в своей студии The Farm в Чиддингфолде, графство Суррей, чтобы начать работу над новым студийным альбомом, первым после "Abacab" (1981). "Genesis" стал первым альбомом, полностью написанным, записанным и сведенным в студии; ранее им приходилось работать в соседней комнате. Тот факт, что группа работала в собственном пространстве, без дополнительного давления, связанного с бронированием студийного времени и оплатой услуг, создал более расслабленную атмосферу. Им помогал звукоинженер Хью Падгэм, который также работал над "Abacab". Для поклонников, ценящих эволюцию музыки группы на протяжении многих лет, приобретение этого альбома имеет большое значение, поскольку он представляет собой важный этап в их карьере. Это роскошное переиздание классического хита Genesis на виниле 45 об/мин (2LP) от Analogue Productions (серия Atlantic 75). Классика для всех истинных поклонников Genesis!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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