Ray Charles - What'd I Say (Analogue) (0753088754876) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ray Charles - What'd I Say (Analogue) (0753088754876) виниловая пластинка
Выход альбома Рэя Чарльза «What'd I Say» в 1959 году популяризировал его первый хит, вошедший в десятку лучших, — «What'd I Say», который принес ему первый золотой диск. Песня была спонтанно написана американским певцом, автором песен, пианистом и композитором во время живого выступления в 1958 году. Рэй Чарльз выступал одним вечером в декабре 1958 года, и до конца оставалось всего 15 минут, весь их репертуар уже был исполнен, и ему нужно было быстро найти решение, чтобы спасти шоу и получить гонорар. Именно тогда Чарльз начал импровизировать и сыграл первый фрагмент ставшей теперь легендарной песни «What'd I Say». В альбом «What'd I Say» также вошли песни «Rockhouse», «Roll With My Baby» и «Tell All The World About You». Это роскошное переиздание альбома "What'd I Say" на виниловых пластинках весом 180 г (45 об/мин) от Analogue Productions (серия Atlantic 75) станет незабываемым событием для поклонников Рэя Чарльза.
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Теги товара: Соул, Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Limited Edition
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