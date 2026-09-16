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Ray Charles - What'd I Say (Analogue) (0753088754876) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ray Charles - What'd I Say (Analogue) (0753088754876) виниловая пластинка

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Ray Charles - What&#039;d I Say (Analogue) (0753088754876) - фото 1
Ray Charles - What&#039;d I Say (Analogue) (0753088754876) - фото 2
Ray Charles - What&#039;d I Say (Analogue) (0753088754876) - фото 3
Ray Charles - What&#039;d I Say (Analogue) (0753088754876) - фото 4
Ray Charles - What&#039;d I Say (Analogue) (0753088754876) - фото 5
Ray Charles - What&#039;d I Say (Analogue) (0753088754876) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
What'd I Say
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ray Charles - What&#039;d I Say (Analogue) (0753088754876) - фото 1
  • Ray Charles - What&#039;d I Say (Analogue) (0753088754876) - фото 2
  • Ray Charles - What&#039;d I Say (Analogue) (0753088754876) - фото 3
  • Ray Charles - What&#039;d I Say (Analogue) (0753088754876) - фото 4
  • Ray Charles - What&#039;d I Say (Analogue) (0753088754876) - фото 5
  • Ray Charles - What&#039;d I Say (Analogue) (0753088754876) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733559
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ray Charles - What'd I Say (Analogue) (0753088754876) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088754876]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
What'd I Say
Жанр
Soul
Трек-лист
What'd I Say, Jumpin' In The Mornin', You Be My Baby, Tell Me How Do You Feel, What Kind Of Man Are You, Rockhouse, Roll With My Baby, Tell All The World About You, My Bonnie, That's Enough
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ray Charles - What'd I Say (Analogue) (0753088754876) виниловая пластинка

Выход альбома Рэя Чарльза «What'd I Say» в 1959 году популяризировал его первый хит, вошедший в десятку лучших, — «What'd I Say», который принес ему первый золотой диск. Песня была спонтанно написана американским певцом, автором песен, пианистом и композитором во время живого выступления в 1958 году. Рэй Чарльз выступал одним вечером в декабре 1958 года, и до конца оставалось всего 15 минут, весь их репертуар уже был исполнен, и ему нужно было быстро найти решение, чтобы спасти шоу и получить гонорар. Именно тогда Чарльз начал импровизировать и сыграл первый фрагмент ставшей теперь легендарной песни «What'd I Say». В альбом «What'd I Say» также вошли песни «Rockhouse», «Roll With My Baby» и «Tell All The World About You». Это роскошное переиздание альбома "What'd I Say" на виниловых пластинках весом 180 г (45 об/мин) от Analogue Productions (серия Atlantic 75) станет незабываемым событием для поклонников Рэя Чарльза.



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре Ray Charles - What'd I Say (Analogue) (0753088754876) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088754876]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
What'd I Say
Жанр
Soul
Трек-лист
What'd I Say, Jumpin' In The Mornin', You Be My Baby, Tell Me How Do You Feel, What Kind Of Man Are You, Rockhouse, Roll With My Baby, Tell All The World About You, My Bonnie, That's Enough
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Выход альбома Рэя Чарльза «What'd I Say» в 1959 году популяризировал его первый хит, вошедший в десятку лучших, — «What'd I Say», который принес ему первый золотой диск. Песня была спонтанно написана американским певцом, автором песен, пианистом и композитором во время живого выступления в 1958 году. Рэй Чарльз выступал одним вечером в декабре 1958 года, и до конца оставалось всего 15 минут, весь их репертуар уже был исполнен, и ему нужно было быстро найти решение, чтобы спасти шоу и получить гонорар. Именно тогда Чарльз начал импровизировать и сыграл первый фрагмент ставшей теперь легендарной песни «What'd I Say». В альбом «What'd I Say» также вошли песни «Rockhouse», «Roll With My Baby» и «Tell All The World About You». Это роскошное переиздание альбома "What'd I Say" на виниловых пластинках весом 180 г (45 об/мин) от Analogue Productions (серия Atlantic 75) станет незабываемым событием для поклонников Рэя Чарльза.


Теги товара: Соул, Limited Edition
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Ray Charles - What'd I Say (Analogue) (0753088754876) виниловая пластинка – стоимость товара 9580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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