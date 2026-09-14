Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Wolf Alice
Альбом (сингл)
Visions Of A Life
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733454
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Характеристики
Бренд
Dirty Hit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dirty Hit
Barcode
[5060257960965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Wolf Alice
Альбом (сингл)
Visions Of A Life
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Heavenward, Yuk Foo, Beautifully Unconventional, Don't Delete the Kisses, Planet Hunter, Sky Musings, Formidable Cool, Space & Time, Sadboy, St. Purple & Green, After the Zero Hour, Visions of a Life
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wolf Alice - Visions Of A Life (5060257960965) виниловая пластинка
Visions of a Life — второй студийный альбом английской альтернативной рок-группы Wolf Alice, выпущенный в 2017 году. Visions of a Life дебютировал на втором месте в британском чарте альбомов. Альбом, признанный одним из лучших альбомов года многими изданиями, получил премию Mercury Prize 2018 года. Позднее альбом был сертифицирован BPI как "золотой". Wolf Alice — английская рок-группа из Лондона. Группа была образована в 2010 году как акустический дуэт в составе вокалистки Элли Роуселл и гитариста Джоффа Одди. С 2012 года в состав Wolf Alice также входят барабанщик Джоэл Эми и басист Тео Эллис.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Dirty Hit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dirty Hit
Barcode
[5060257960965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Wolf Alice
Альбом (сингл)
Visions Of A Life
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Heavenward, Yuk Foo, Beautifully Unconventional, Don't Delete the Kisses, Planet Hunter, Sky Musings, Formidable Cool, Space & Time, Sadboy, St. Purple & Green, After the Zero Hour, Visions of a Life
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Visions of a Life — второй студийный альбом английской альтернативной рок-группы Wolf Alice, выпущенный в 2017 году. Visions of a Life дебютировал на втором месте в британском чарте альбомов. Альбом, признанный одним из лучших альбомов года многими изданиями, получил премию Mercury Prize 2018 года. Позднее альбом был сертифицирован BPI как "золотой". Wolf Alice — английская рок-группа из Лондона. Группа была образована в 2010 году как акустический дуэт в составе вокалистки Элли Роуселл и гитариста Джоффа Одди. С 2012 года в состав Wolf Alice также входят барабанщик Джоэл Эми и басист Тео Эллис.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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