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The Flower Kings - Desolation Rose (coloured) (8716059018942) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Flower Kings - Desolation Rose (coloured) (8716059018942) виниловая пластинка

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The Flower Kings - Desolation Rose (coloured) (8716059018942) - фото 2
The Flower Kings - Desolation Rose (coloured) (8716059018942) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Desolation Rose
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Flower Kings - Desolation Rose (coloured) (8716059018942) - фото 1
  • The Flower Kings - Desolation Rose (coloured) (8716059018942) - фото 2
  • The Flower Kings - Desolation Rose (coloured) (8716059018942) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733439
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Flower Kings - Desolation Rose (coloured) (8716059018942) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Construction
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Construction
Barcode
[8716059018942]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Desolation Rose
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Tower One, Sleeping Bones, Desolation Road, White Tuxedos, The Resurrected Judas, Silent Masses, Last Carnivore, Dark Fascist Skies, Blood Of Eden, Silent Graveyards, Runaway Train, Interstellar Visitations, Lazy Monkey, Psalm 2013, The Wailing Wall, Badbeats, Burning Spears
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flower Kings - Desolation Rose (coloured) (8716059018942) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tower One, Sleeping Bones, Desolation Road, White Tuxedos, The Resurrected Judas, Silent Masses, Last Carnivore, Dark Fascist Skies, Blood Of Eden, Silent Graveyards, Runaway Train, Interstellar Visitations, Lazy Monkey, Psalm 2013, The Wailing Wall, Badbeats, Burning Spears



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Flower Kings - Desolation Rose (coloured) (8716059018942) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Construction
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Construction
Barcode
[8716059018942]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Desolation Rose
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Tower One, Sleeping Bones, Desolation Road, White Tuxedos, The Resurrected Judas, Silent Masses, Last Carnivore, Dark Fascist Skies, Blood Of Eden, Silent Graveyards, Runaway Train, Interstellar Visitations, Lazy Monkey, Psalm 2013, The Wailing Wall, Badbeats, Burning Spears
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tower One, Sleeping Bones, Desolation Road, White Tuxedos, The Resurrected Judas, Silent Masses, Last Carnivore, Dark Fascist Skies, Blood Of Eden, Silent Graveyards, Runaway Train, Interstellar Visitations, Lazy Monkey, Psalm 2013, The Wailing Wall, Badbeats, Burning Spears


Теги товара: Progressive Rock
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Доставка
Отзывы


The Flower Kings - Desolation Rose (coloured) (8716059018942) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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