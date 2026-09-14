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Аэрогриль Trouver Air Fryer AF20 Pro черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Trouver Air Fryer AF20 Pro черный

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Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF20 Pro черный - фото 1
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF20 Pro черный - фото 2
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF20 Pro черный - фото 3
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF20 Pro черный - фото 4
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF20 Pro черный - фото 5
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF20 Pro черный - фото 6
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF20 Pro черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем, л
6.5
Комплектация
документация, решетка для гриля
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF20 Pro черный - фото 1
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF20 Pro черный - фото 2
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF20 Pro черный - фото 3
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF20 Pro черный - фото 4
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF20 Pro черный - фото 5
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF20 Pro черный - фото 6
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF20 Pro черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733430
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Характеристики

Бренд
Trouver
Объем, л
6.5
Комплектация
документация, решетка для гриля
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
185
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоотключение,автоматические программы
Размеры в упаковке, см
36х34х31
Вес, кг.
6.4

Описание товара Аэрогриль Trouver Air Fryer AF20 Pro черный

Аэрогриль Trouver AF20 Pro имеет две чаши объемом 4 и 2,5 л. Это позволяет использовать аэрогриль для приготовления двух блюд сразу. Сенсорная панель управления обеспечивает быстрый доступ к 8 встроенным режимам приготовления. Прозрачное окно позволяет легко отслеживать и контролировать процесс приготовления.



Теги товара: 6 л, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Trouver Air Fryer AF20 Pro черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Trouver
Объем, л
6.5
Комплектация
документация, решетка для гриля
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
185
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоотключение,автоматические программы
Описание
Аэрогриль Trouver AF20 Pro имеет две чаши объемом 4 и 2,5 л. Это позволяет использовать аэрогриль для приготовления двух блюд сразу. Сенсорная панель управления обеспечивает быстрый доступ к 8 встроенным режимам приготовления. Прозрачное окно позволяет легко отслеживать и контролировать процесс приготовления.


Теги товара: 6 л, с тэном
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Отзывы


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