Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Мощность
1550
Цвет
черный
Комплектация
корзина с ручкой, решетка
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733429
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регулировка температуры,таймер,автоотключение,автоматические программы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х39х32
Вес, кг.
4
Описание товара Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный
Аэрогриль TROUVER Air Fryer Metalish AF10 Pro Black с циклонным нагревом 8 в 1. Обеспечивает легкий доступ к 8 интеллектуальным программам через сенсорный LED-экран. Даже новичок сможет приготовить идеальное блюдо одним касанием. Каждая программа использует индивидуальную кривую нагрева для более точного и стабильного результата - вкус на уровне шеф-повара.
Особенности:
Технология циклонного вулканического нагрева от 40°C до 230°C.
Система VolcanicFlow обеспечивает хрустящую корочку со всех сторон.
8 предустановленных программ.
Керамическое покрытие внутренней части, не содержащее фтора, что предотвращает появление запаха и облегчает очистку.
Функция умной паузы при извлечении корзины.
Датчик, активируемый взмахом руки, для включения подсветки и наблюдения за процессом готовки в реальном времени.
Аксессуары подходят для мытья в посудомоечной машине.
регулировка температуры,таймер,автоотключение,автоматические программы
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Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль TROUVER Air Fryer Metalish AF10 Pro Black с циклонным нагревом 8 в 1. Обеспечивает легкий доступ к 8 интеллектуальным программам через сенсорный LED-экран. Даже новичок сможет приготовить идеальное блюдо одним касанием. Каждая программа использует индивидуальную кривую нагрева для более точного и стабильного результата - вкус на уровне шеф-повара.
Особенности:
Технология циклонного вулканического нагрева от 40°C до 230°C.
Система VolcanicFlow обеспечивает хрустящую корочку со всех сторон.
8 предустановленных программ.
Керамическое покрытие внутренней части, не содержащее фтора, что предотвращает появление запаха и облегчает очистку.
Функция умной паузы при извлечении корзины.
Датчик, активируемый взмахом руки, для включения подсветки и наблюдения за процессом готовки в реальном времени.
Аксессуары подходят для мытья в посудомоечной машине.
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