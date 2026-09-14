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Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный

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Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 1
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 2
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 3
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 4
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 5
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 6
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 7
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 8
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 9
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 10
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 11
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 12
Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1550
Цвет
черный
Комплектация
корзина с ручкой, решетка
Управление
сенсорное
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 1
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 2
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 3
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 4
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 5
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 6
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 7
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 8
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 9
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 10
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 11
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 12
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733429
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Характеристики

Бренд
Trouver
Мощность
1550
Цвет
черный
Комплектация
корзина с ручкой, решетка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Таймер
да
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоотключение,автоматические программы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х39х32
Вес, кг.
4

Описание товара Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный

Аэрогриль TROUVER Air Fryer Metalish AF10 Pro Black с циклонным нагревом 8 в 1. Обеспечивает легкий доступ к 8 интеллектуальным программам через сенсорный LED-экран. Даже новичок сможет приготовить идеальное блюдо одним касанием. Каждая программа использует индивидуальную кривую нагрева для более точного и стабильного результата - вкус на уровне шеф-повара. Особенности: Технология циклонного вулканического нагрева от 40°C до 230°C. Система VolcanicFlow обеспечивает хрустящую корочку со всех сторон. 8 предустановленных программ. Керамическое покрытие внутренней части, не содержащее фтора, что предотвращает появление запаха и облегчает очистку. Функция умной паузы при извлечении корзины. Датчик, активируемый взмахом руки, для включения подсветки и наблюдения за процессом готовки в реальном времени. Аксессуары подходят для мытья в посудомоечной машине.

Отзывы о товаре Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Trouver
Мощность
1550
Цвет
черный
Комплектация
корзина с ручкой, решетка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Таймер
да
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоотключение,автоматические программы
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль TROUVER Air Fryer Metalish AF10 Pro Black с циклонным нагревом 8 в 1. Обеспечивает легкий доступ к 8 интеллектуальным программам через сенсорный LED-экран. Даже новичок сможет приготовить идеальное блюдо одним касанием. Каждая программа использует индивидуальную кривую нагрева для более точного и стабильного результата - вкус на уровне шеф-повара. Особенности: Технология циклонного вулканического нагрева от 40°C до 230°C. Система VolcanicFlow обеспечивает хрустящую корочку со всех сторон. 8 предустановленных программ. Керамическое покрытие внутренней части, не содержащее фтора, что предотвращает появление запаха и облегчает очистку. Функция умной паузы при извлечении корзины. Датчик, активируемый взмахом руки, для включения подсветки и наблюдения за процессом готовки в реальном времени. Аксессуары подходят для мытья в посудомоечной машине.
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Отзывы


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