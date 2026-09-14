Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
2800
Цвет
белый
Комплектация
документация, разделитель отсеков, решетка для гриля х 2 шт
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733428
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Мощность
2800
Цвет
белый
Комплектация
документация, разделитель отсеков, решетка для гриля х 2 шт
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
230
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы,автоотключение,таймер,регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х41х34
Вес, кг.
7.3
Описание товара Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro белый
Вместительная чаша на 9 литров идеально подходит для приготовления больших порций. Технология циркуляции горячего воздуха Poly-Air 360° обеспечивает равномерное пропекание блюд, а двойная система нагрева гарантирует идеальный результат. Металлическая внутренняя поверхность и функция автоматической паузы при открытии делают использование аэрогриля Trouver AirFryer FD20s Pro удобнее и безопаснее.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 060 руб. 15 120 руб.2265 руб. в СплитАэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU)
-
В наличииЦена 9 060 руб. 15 120 руб.2265 руб. в СплитАэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU)
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2054 черный
-
В наличииЦена 10 810 руб.2703 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2048 черный
-
В наличииЦена 11 320 руб.2830 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2051 черный
-
В наличииЦена 11 940 руб.2985 руб. в СплитАэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый
-
В наличииЦена 12 720 руб.3180 руб. в СплитАэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey
Бренд
Мощность
2800
Цвет
белый
Комплектация
документация, разделитель отсеков, решетка для гриля х 2 шт
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
230
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы,автоотключение,таймер,регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Вместительная чаша на 9 литров идеально подходит для приготовления больших порций. Технология циркуляции горячего воздуха Poly-Air 360° обеспечивает равномерное пропекание блюд, а двойная система нагрева гарантирует идеальный результат. Металлическая внутренняя поверхность и функция автоматической паузы при открытии делают использование аэрогриля Trouver AirFryer FD20s Pro удобнее и безопаснее.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro белый