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Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный

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Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 1
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 2
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 3
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 4
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 5
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 6
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 7
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 8
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 9
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
2800
Цвет
черный
Комплектация
документация, разделитель отсеков, решетка для гриля х 2 шт
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 1
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 2
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 3
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 4
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 5
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 6
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 7
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 8
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 9
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733427
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Характеристики

Бренд
Trouver
Мощность
2800
Цвет
черный
Комплектация
документация, разделитель отсеков, решетка для гриля х 2 шт
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
230
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы,автоотключение,таймер,регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х41х34
Вес, кг.
7.3

Описание товара Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный

Вместительная чаша на 9 литров идеально подходит для приготовления больших порций. Технология циркуляции горячего воздуха Poly-Air 360° обеспечивает равномерное пропекание блюд, а двойная система нагрева гарантирует идеальный результат. Металлическая внутренняя поверхность и функция автоматической паузы при открытии делают использование аэрогриля Trouver AirFryer FD20s Pro удобнее и безопаснее.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20s Pro черный




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Характеристики
Бренд
Trouver
Мощность
2800
Цвет
черный
Комплектация
документация, разделитель отсеков, решетка для гриля х 2 шт
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
230
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы,автоотключение,таймер,регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Описание
Вместительная чаша на 9 литров идеально подходит для приготовления больших порций. Технология циркуляции горячего воздуха Poly-Air 360° обеспечивает равномерное пропекание блюд, а двойная система нагрева гарантирует идеальный результат. Металлическая внутренняя поверхность и функция автоматической паузы при открытии делают использование аэрогриля Trouver AirFryer FD20s Pro удобнее и безопаснее.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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