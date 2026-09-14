Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro белый (FD10 Pro)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro белый (FD10 Pro)
Аэрогриль Dreame Trouver AirFryer FD10 Pro выполнен в белом пластиковом корпусе с устойчивой к нагреву ручкой, дисплеем с удобным отображением информации и чувствительными к нажатию сенсорными кнопками. Смотровое окно позволяет следить за процессом приготовления без риска попадания брызг масла на кожу. Съемная конструкция металлической 6-литровой чаши упрощает очистку посуды от загрязнений. Dreame Trouver AirFryer FD10 Pro оснащен 11-ю автоматическими программами для выбора оптимальной мощности для жарки мяса, рыбы и других продуктов. Вы можете вручную выбирать температуру в пределах 50-230 °C и выставлять таймер до 60 минут. Звуковой сигнал оповещает об окончании работы аэрогриля.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л, с тэном
Теги товара: с двумя ТЭНами
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л, с тэном
Теги товара: с двумя ТЭНами
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