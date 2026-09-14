Top.Mail.Ru
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 1
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 2
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 3
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 4
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 5
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 6
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 7
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 8
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 9
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 10
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 11
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1800
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
карбоновый
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 1
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 2
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 3
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 4
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 5
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 6
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 7
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 8
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 9
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 10
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 11
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733423
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trouver
Мощность
1800
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
230
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
карбоновый
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоотключение,автоматические программы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х37
Вес, кг.
4.5

Описание товара Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro)

Аэрогриль Dreame Trouver AirFryer FD10 Pro выполнен в белом пластиковом корпусе с устойчивой к нагреву ручкой, дисплеем с удобным отображением информации и чувствительными к нажатию сенсорными кнопками. Смотровое окно позволяет следить за процессом приготовления без риска попадания брызг масла на кожу. Съемная конструкция металлической 6-литровой чаши упрощает очистку посуды от загрязнений. Dreame Trouver AirFryer FD10 Pro оснащен 11-ю автоматическими программами для выбора оптимальной мощности для жарки мяса, рыбы и других продуктов. Вы можете вручную выбирать температуру в пределах 50-230 °C и выставлять таймер до 60 минут. Звуковой сигнал оповещает об окончании работы аэрогриля.



Теги товара: с двумя ТЭНами

Отзывы о товаре Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Trouver
Мощность
1800
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
230
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
карбоновый
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоотключение,автоматические программы
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Dreame Trouver AirFryer FD10 Pro выполнен в белом пластиковом корпусе с устойчивой к нагреву ручкой, дисплеем с удобным отображением информации и чувствительными к нажатию сенсорными кнопками. Смотровое окно позволяет следить за процессом приготовления без риска попадания брызг масла на кожу. Съемная конструкция металлической 6-литровой чаши упрощает очистку посуды от загрязнений. Dreame Trouver AirFryer FD10 Pro оснащен 11-ю автоматическими программами для выбора оптимальной мощности для жарки мяса, рыбы и других продуктов. Вы можете вручную выбирать температуру в пределах 50-230 °C и выставлять таймер до 60 минут. Звуковой сигнал оповещает об окончании работы аэрогриля.


Теги товара: с двумя ТЭНами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Trouver Air Fryer FD10s Pro черный (FD10 Pro) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...