Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный
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Характеристики
Мощность
1700
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733420
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Характеристики
Бренд
Мощность
1700
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
185
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоотключение,автоматические программы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х34х31
Вес, кг.
6.4
Описание товара Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный
Аэрогриль Trouver AF20 Pro имеет две чаши объемом 4 и 2,5 л. Это позволяет использовать аэрогриль для приготовления двух блюд сразу. Сенсорная панель управления обеспечивает быстрый доступ к 8 встроенным режимам приготовления. Прозрачное окно позволяет легко отслеживать и контролировать процесс приготовления.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Мощность
1700
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
185
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Развернуть
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоотключение,автоматические программы
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Trouver AF20 Pro имеет две чаши объемом 4 и 2,5 л. Это позволяет использовать аэрогриль для приготовления двух блюд сразу. Сенсорная панель управления обеспечивает быстрый доступ к 8 встроенным режимам приготовления. Прозрачное окно позволяет легко отслеживать и контролировать процесс приготовления.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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