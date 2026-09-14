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Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный

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Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 1
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 2
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 3
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 4
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 5
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 6
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 7
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 8
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 9
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 10
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 11
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 12
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 13
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 14
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 15
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 16
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 17
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 18
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 19
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 20
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 21
Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1700
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 1
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 2
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 3
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 4
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 5
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 6
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 7
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 8
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 9
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 10
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 11
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 12
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 13
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 14
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 15
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 16
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 17
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 18
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 19
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 20
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 21
  • Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733420
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Характеристики

Бренд
Trouver
Мощность
1700
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
185
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоотключение,автоматические программы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х34х31
Вес, кг.
6.4

Описание товара Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный

Аэрогриль Trouver AF20 Pro имеет две чаши объемом 4 и 2,5 л. Это позволяет использовать аэрогриль для приготовления двух блюд сразу. Сенсорная панель управления обеспечивает быстрый доступ к 8 встроенным режимам приготовления. Прозрачное окно позволяет легко отслеживать и контролировать процесс приготовления.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Trouver Air Fryer Aeroglass AF20 Pro черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Trouver
Мощность
1700
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
185
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Развернуть
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоотключение,автоматические программы
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Trouver AF20 Pro имеет две чаши объемом 4 и 2,5 л. Это позволяет использовать аэрогриль для приготовления двух блюд сразу. Сенсорная панель управления обеспечивает быстрый доступ к 8 встроенным режимам приготовления. Прозрачное окно позволяет легко отслеживать и контролировать процесс приготовления.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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