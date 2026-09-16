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The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) виниловая пластинка

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The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) - фото 2
The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) - фото 3
The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) - фото 4
The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) - фото 5
The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Sabres Of Paradise
Альбом (сингл)
Sabresonic
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) - фото 1
  • The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) - фото 2
  • The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) - фото 3
  • The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) - фото 4
  • The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) - фото 5
  • The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733347
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818803420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Sabres Of Paradise
Альбом (сингл)
Sabresonic
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
I Still Fighting, Smokebelch I, Clock Factory, Ano Electro (Andante), R.S.D., Inter-Lergen-Ten-Ko, Ano Electro (Allegro), Smokebelch II (Beatless Mix)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) виниловая пластинка

Дебютный альбом 1993 года британского электронного трио The Sabres Of Paradise. Издание на виниле, ремастеринг с оригинальных записей Мэтта Колтона. The Sabres of Paradise — британская электронная музыкальная группа из Лондона. В её состав входили Эндрю Везеролл, Джагз Кунер и Гэри Бернс. Дебютный студийный альбом группы Sabresonic был выпущен в 1993 году. Он достиг 29-го места в британском чарте альбомов.

Отзывы о товаре The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818803420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Sabres Of Paradise
Альбом (сингл)
Sabresonic
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
I Still Fighting, Smokebelch I, Clock Factory, Ano Electro (Andante), R.S.D., Inter-Lergen-Ten-Ko, Ano Electro (Allegro), Smokebelch II (Beatless Mix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Дебютный альбом 1993 года британского электронного трио The Sabres Of Paradise. Издание на виниле, ремастеринг с оригинальных записей Мэтта Колтона. The Sabres of Paradise — британская электронная музыкальная группа из Лондона. В её состав входили Эндрю Везеролл, Джагз Кунер и Гэри Бернс. Дебютный студийный альбом группы Sabresonic был выпущен в 1993 году. Он достиг 29-го места в британском чарте альбомов.
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Отзывы


The Sabres Of Paradise - Sabresonic (5056818803420) виниловая пластинка - стоимость товара 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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