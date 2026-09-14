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Оперативная память Apacer DDR5 16GB 6000MHz DIMM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Apacer DDR5 16GB 6000MHz DIMM

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Оперативная память Apacer DDR5 16GB 6000MHz DIMM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
40-40-40-96
Подсветка
да
  • Оперативная память Apacer DDR5 16GB 6000MHz DIMM - фото 1
  • Оперативная память Apacer DDR5 16GB 6000MHz DIMM - фото 2
  • Оперативная память Apacer DDR5 16GB 6000MHz DIMM - фото 3
  • Оперативная память Apacer DDR5 16GB 6000MHz DIMM - фото 4
  • Оперативная память Apacer DDR5 16GB 6000MHz DIMM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733165
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Характеристики

Бренд
Apacer
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-96
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х2
Вес, г.
90

Описание товара Оперативная память Apacer DDR5 16GB 6000MHz DIMM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти отлично подойдет пользователям, собирающим новый ПК начального и среднего уровня на базе современных платформ Intel Alder/Raptor Lake или AMD Ryzen 7000. С его помощью можно эффективно решать повседневные и рабочие задачи: уверенно работать с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами, программами для обработки фото и несложного видео. Для игр в Full HD и WQHD разрешениях 16 ГБ часто является достаточным минимумом, но для самых требовательных новинок или профессиональных задач рендеринга и монтажа стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для активации двухканального режима и увеличения общего объема до 32 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, следующего поколения после DDR4, которое предлагает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Он выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR5 имеют физическое отличие от разъемов для DDR4, поэтому модуль несовместим с материнскими платами предыдущих поколений – установить его в старую систему не получится.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 16 ГБ, что является популярным и сбалансированным выбором для большинства пользователей. Рабочая частота 6000 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и производительности в приложениях, чувствительных к пропускной способности памяти. Однако для полного раскрытия потенциала платформы и получения максимального прироста в играх, особенно на процессорах AMD Ryzen 7000, эту частоту рекомендуется использовать в составе двухканального комплекта.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения таймингов, такие как CL (CAS Latency), критически важны для итоговой латентности памяти. Модуль, вероятно, использует типичные для частоты 6000 МГц тайминги, обеспечивая хороший баланс между высокой частотой и низкими задержками. Он поддерживает технологию Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile), что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленной частотой и таймингами в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, имеющих слоты DDR5. Для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen 7000 частота 6000 МГц является одной из рекомендованных и оптимальных для стабильной работы. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 6000 МГц и имеет актуальную версию BIOS для обеспечения лучшей совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по описанию, оснащен алюминиевым радиатором, который помогает эффективно рассеивать тепло при высокой нагрузке и длительной работе на заявленной частоте. Это важно для поддержания стабильности системы. Высота планки с таким охлаждением, как правило, умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, но перед установкой все же стоит проверить габариты.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данной позиции представлен одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который удваивает эффективную пропускную способность и заметно повышает производительность в играх и приложениях, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно они обозначены одним цветом). Если вы планируете расширять объем в будущем, рекомендуется докупать точно такую же модель для обеспечения максимальной совместимости и стабильной работы на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это несовместимость с платформами DDR4. Частота 6000 МГц является разгонной по отношению к стандартным частотам DDR5 и достигается только при активации профиля XMP в BIOS. На некоторых бюджетных материнских платах или с процессорами начального уровня возможно возникновение сложностей с выходом на эту частоту. Для игрового ПК оптимальным выбором будет приобретение двух таких модулей для работы в двухканальном режиме объемом 32 ГБ. Если же вы ищете память для базовой офисной сборки, можно рассмотреть более доступные варианты с меньшей частотой.

Отзывы о товаре Оперативная память Apacer DDR5 16GB 6000MHz DIMM




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Характеристики
Бренд
Apacer
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-96
Подсветка
да
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти отлично подойдет пользователям, собирающим новый ПК начального и среднего уровня на базе современных платформ Intel Alder/Raptor Lake или AMD Ryzen 7000. С его помощью можно эффективно решать повседневные и рабочие задачи: уверенно работать с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами, программами для обработки фото и несложного видео. Для игр в Full HD и WQHD разрешениях 16 ГБ часто является достаточным минимумом, но для самых требовательных новинок или профессиональных задач рендеринга и монтажа стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для активации двухканального режима и увеличения общего объема до 32 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, следующего поколения после DDR4, которое предлагает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Он выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR5 имеют физическое отличие от разъемов для DDR4, поэтому модуль несовместим с материнскими платами предыдущих поколений – установить его в старую систему не получится.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 16 ГБ, что является популярным и сбалансированным выбором для большинства пользователей. Рабочая частота 6000 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и производительности в приложениях, чувствительных к пропускной способности памяти. Однако для полного раскрытия потенциала платформы и получения максимального прироста в играх, особенно на процессорах AMD Ryzen 7000, эту частоту рекомендуется использовать в составе двухканального комплекта.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения таймингов, такие как CL (CAS Latency), критически важны для итоговой латентности памяти. Модуль, вероятно, использует типичные для частоты 6000 МГц тайминги, обеспечивая хороший баланс между высокой частотой и низкими задержками. Он поддерживает технологию Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile), что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленной частотой и таймингами в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, имеющих слоты DDR5. Для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen 7000 частота 6000 МГц является одной из рекомендованных и оптимальных для стабильной работы. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 6000 МГц и имеет актуальную версию BIOS для обеспечения лучшей совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по описанию, оснащен алюминиевым радиатором, который помогает эффективно рассеивать тепло при высокой нагрузке и длительной работе на заявленной частоте. Это важно для поддержания стабильности системы. Высота планки с таким охлаждением, как правило, умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, но перед установкой все же стоит проверить габариты.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данной позиции представлен одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который удваивает эффективную пропускную способность и заметно повышает производительность в играх и приложениях, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно они обозначены одним цветом). Если вы планируете расширять объем в будущем, рекомендуется докупать точно такую же модель для обеспечения максимальной совместимости и стабильной работы на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это несовместимость с платформами DDR4. Частота 6000 МГц является разгонной по отношению к стандартным частотам DDR5 и достигается только при активации профиля XMP в BIOS. На некоторых бюджетных материнских платах или с процессорами начального уровня возможно возникновение сложностей с выходом на эту частоту. Для игрового ПК оптимальным выбором будет приобретение двух таких модулей для работы в двухканальном режиме объемом 32 ГБ. Если же вы ищете память для базовой офисной сборки, можно рассмотреть более доступные варианты с меньшей частотой.

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