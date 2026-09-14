Материнская плата MSI PRO A620M-B,A620,AM5,2*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO A620M-B,A620,AM5,2*DDR5
Компактная материнская плата MSI формата mATX оптимизирована для построения мощной системы на базе чипсета AMD A620 и процессоров с сокетом AM5. Благодаря поддержке высокоскоростной памяти DDR5 с максимальным объёмом до 128 ГБ и частотой до 6800 МГц вы получите быструю реакцию системы даже в ресурсоёмких задачах. На плате предусмотрено два слота M.2 — идеальное решение для установки скоростных современных SSD. Наличие по одному слоту PCI-E x16 и x1 позволяет оснастить компьютер необходимыми расширениями. Звуковая схема 7.1 подарит объёмный и чистый звук для полного погружения в любимые фильмы и игры. При этом отсутствие SLI/CrossFire делает плату отличным вариантом для тех, кто не планирует использовать несколько видеокарт. Ширина всего 21,5 см делает её подходящей для компактных корпусов.
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