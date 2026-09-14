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Материнская плата MSI PRO A620M-B,A620,AM5,2*DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI PRO A620M-B,A620,AM5,2*DDR5

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Материнская плата MSI PRO A620M-B,A620,AM5,2*DDR5 - фото 1
Материнская плата MSI PRO A620M-B,A620,AM5,2*DDR5 - фото 2
Материнская плата MSI PRO A620M-B,A620,AM5,2*DDR5 - фото 3
Материнская плата MSI PRO A620M-B,A620,AM5,2*DDR5 - фото 4
Материнская плата MSI PRO A620M-B,A620,AM5,2*DDR5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A620
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI PRO A620M-B,A620,AM5,2*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO A620M-B,A620,AM5,2*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO A620M-B,A620,AM5,2*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO A620M-B,A620,AM5,2*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO A620M-B,A620,AM5,2*DDR5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733140
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.5
Чипсет
AMD A620
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, г.
835

Описание товара Материнская плата MSI PRO A620M-B,A620,AM5,2*DDR5

Компактная материнская плата MSI формата mATX оптимизирована для построения мощной системы на базе чипсета AMD A620 и процессоров с сокетом AM5. Благодаря поддержке высокоскоростной памяти DDR5 с максимальным объёмом до 128 ГБ и частотой до 6800 МГц вы получите быструю реакцию системы даже в ресурсоёмких задачах. На плате предусмотрено два слота M.2 — идеальное решение для установки скоростных современных SSD. Наличие по одному слоту PCI-E x16 и x1 позволяет оснастить компьютер необходимыми расширениями. Звуковая схема 7.1 подарит объёмный и чистый звук для полного погружения в любимые фильмы и игры. При этом отсутствие SLI/CrossFire делает плату отличным вариантом для тех, кто не планирует использовать несколько видеокарт. Ширина всего 21,5 см делает её подходящей для компактных корпусов.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO A620M-B,A620,AM5,2*DDR5




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.5
Чипсет
AMD A620
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6800 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная материнская плата MSI формата mATX оптимизирована для построения мощной системы на базе чипсета AMD A620 и процессоров с сокетом AM5. Благодаря поддержке высокоскоростной памяти DDR5 с максимальным объёмом до 128 ГБ и частотой до 6800 МГц вы получите быструю реакцию системы даже в ресурсоёмких задачах. На плате предусмотрено два слота M.2 — идеальное решение для установки скоростных современных SSD. Наличие по одному слоту PCI-E x16 и x1 позволяет оснастить компьютер необходимыми расширениями. Звуковая схема 7.1 подарит объёмный и чистый звук для полного погружения в любимые фильмы и игры. При этом отсутствие SLI/CrossFire делает плату отличным вариантом для тех, кто не планирует использовать несколько видеокарт. Ширина всего 21,5 см делает её подходящей для компактных корпусов.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Доставка
Отзывы


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