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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5

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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 5
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733136
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22
Высота, см
22.5
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, RJ-45
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х6
Вес, г.
880

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5

Материнская плата MAXSUN на чипсете AMD B650 отлично подойдёт для сборки современного и производительного ПК. Поддержка новейшей памяти DDR5 с частотой до 5200 МГц даёт великолепный разгон и плавную работу в самых требовательных задачах. Форм-фактор mATX делает плату компактной — размер всего 22 на 22,5 см, она легко впишется даже в небольшие корпуса, но при этом позволяет установить до 96 ГБ оперативной памяти через 2 слота DIMM. PCI Express 5.0 открывает путь к топовым видеокартам и сверхбыстрой работе. Приятный бонус — встроенный Wi-Fi, чтобы всегда быть на связи без лишних проводов. Socket AM5 расширяет возможности по выбору современных процессоров, а качественная сборка MAXSUN гарантирует надёжность каждый день.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22
Высота, см
22.5
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, RJ-45
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MAXSUN на чипсете AMD B650 отлично подойдёт для сборки современного и производительного ПК. Поддержка новейшей памяти DDR5 с частотой до 5200 МГц даёт великолепный разгон и плавную работу в самых требовательных задачах. Форм-фактор mATX делает плату компактной — размер всего 22 на 22,5 см, она легко впишется даже в небольшие корпуса, но при этом позволяет установить до 96 ГБ оперативной памяти через 2 слота DIMM. PCI Express 5.0 открывает путь к топовым видеокартам и сверхбыстрой работе. Приятный бонус — встроенный Wi-Fi, чтобы всегда быть на связи без лишних проводов. Socket AM5 расширяет возможности по выбору современных процессоров, а качественная сборка MAXSUN гарантирует надёжность каждый день.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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