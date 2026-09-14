Gigant Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-157
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Характеристики
Описание товара Gigant Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-157
Электрическая цепная пила Gigant - легкий инструмент для распиливания древесины и строительных материалов, относится к полупрофессиональному классу. Оснащена мощным электроприводом 2400 Вт. В комплект входит 40-сантиметровая шина и цепь с шагом 3/8. Скорость вращения цепи 14 м/с обеспечивает хорошую производительность. Предусмотрен тормоз цепи для безопасной работы с инструментом и система быстрого натяжение цепи без использования дополнительного инструмента. Электропила подойдет для распиловки бревен, валки садовых деревьев, обрезки сучков, раскройки пиломатериала для столярных и плотницких работ, обрезки брусьев при строительстве. Имеет заднюю рукоятку, которая удобно сидит в руке, что гарантирует надежное удержание инструмента. Отсутствие токсичных выхлопов позволяет использовать пилу в закрытом помещении. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.
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