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Gigant Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-157 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Gigant Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-157

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Gigant Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-157 - фото 1
Gigant Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-157 - фото 2
Gigant Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-157 - фото 3
Gigant Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-157 - фото 4
Gigant Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-157 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2400
Расположение двигателя
продольное
Длина шины, дюйм
16
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
57
Питание
от сети
  • Gigant Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-157 - фото 1
  • Gigant Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-157 - фото 2
  • Gigant Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-157 - фото 3
  • Gigant Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-157 - фото 4
  • Gigant Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-157 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733092
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Комплектация
Пила, Цепь, Шина, Инструкция по эксплуатации, Упаковка
Мощность, Вт
2400
Напряжение, В
220
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.3
Объем масляного бака
140
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
57
Питание
от сети
Габариты без упаковки
545х225х255 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х25х25
Вес, кг.
11

Описание товара Gigant Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-157

Электрическая цепная пила Gigant - легкий инструмент для распиливания древесины и строительных материалов, относится к полупрофессиональному классу. Оснащена мощным электроприводом 2400 Вт. В комплект входит 40-сантиметровая шина и цепь с шагом 3/8. Скорость вращения цепи 14 м/с обеспечивает хорошую производительность. Предусмотрен тормоз цепи для безопасной работы с инструментом и система быстрого натяжение цепи без использования дополнительного инструмента. Электропила подойдет для распиловки бревен, валки садовых деревьев, обрезки сучков, раскройки пиломатериала для столярных и плотницких работ, обрезки брусьев при строительстве. Имеет заднюю рукоятку, которая удобно сидит в руке, что гарантирует надежное удержание инструмента. Отсутствие токсичных выхлопов позволяет использовать пилу в закрытом помещении. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Gigant Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-157




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Комплектация
Пила, Цепь, Шина, Инструкция по эксплуатации, Упаковка
Мощность, Вт
2400
Напряжение, В
220
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.3
Объем масляного бака
140
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Шаг цепи, дюйм
3/8
Развернуть
Количество звеньев
57
Питание
от сети
Габариты без упаковки
545х225х255 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая цепная пила Gigant - легкий инструмент для распиливания древесины и строительных материалов, относится к полупрофессиональному классу. Оснащена мощным электроприводом 2400 Вт. В комплект входит 40-сантиметровая шина и цепь с шагом 3/8. Скорость вращения цепи 14 м/с обеспечивает хорошую производительность. Предусмотрен тормоз цепи для безопасной работы с инструментом и система быстрого натяжение цепи без использования дополнительного инструмента. Электропила подойдет для распиловки бревен, валки садовых деревьев, обрезки сучков, раскройки пиломатериала для столярных и плотницких работ, обрезки брусьев при строительстве. Имеет заднюю рукоятку, которая удобно сидит в руке, что гарантирует надежное удержание инструмента. Отсутствие токсичных выхлопов позволяет использовать пилу в закрытом помещении. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
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Отзывы


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