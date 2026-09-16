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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2025) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2025)

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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2025) - фото 1
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2025) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
5.6
Длина шины, дюйм
9.84
Шаг цепи, дюйм
3/8
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2025) - фото 1
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2025) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730057
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2025)
7 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила, упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
5.6
Длина шины, дюйм
9.84
Длина шины, см
25
Шаг цепи, дюйм
3/8
Тормоз цепи
Да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х24х23
Вес, кг.
3.55

Описание товара Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2025)

Электропила ЗУБР – надежный инструмент для работы, сочетающий в себе передовые технологии и удобство эксплуатации. Это цепная аккумуляторная электропила, оснащенная бесщеточным двигателем, который обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность. Работает от аккумулятора с напряжением 20 В, обеспечивая свободу передвижения без привязки к электросети. Электропила ЗУБР оснащена функцией плавного пуска, что снижает нагрузку на двигатель при запуске и увеличивает безопасность работы. Поперечное расположение двигателя способствует улучшенной балансировке и удобству управления инструментом. Скорость вращения цепи достигает 5,6 м/с, что позволяет быстро и эффективно справляться с разнообразными задачами. Пила имеет стандартный шаг цепи 3/8 дюйма и ширину паза 1,1 мм. Длина шины составляет 9,84 дюйма (25 см), что идеально подходит для резки небольших и средних по размеру деревьев и веток. Для безопасности работы предусмотрен тормоз цепи, который мгновенно останавливает цепь в случае необходимости. Электропила питается от Li-ion аккумулятора, который не входит в комплект поставки, предоставляя пользователю возможность самостоятельного выбора подходящего источника питания. Электропила ЗУБР – это идеальное сочетание надежности, удобства и безопасности, подходящее как для домашних мастеров, так и для профессионального использования.



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Отзывы о товаре Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2025)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила, упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
5.6
Длина шины, дюйм
9.84
Длина шины, см
25
Шаг цепи, дюйм
3/8
Развернуть
Тормоз цепи
Да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электропила ЗУБР – надежный инструмент для работы, сочетающий в себе передовые технологии и удобство эксплуатации. Это цепная аккумуляторная электропила, оснащенная бесщеточным двигателем, который обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность. Работает от аккумулятора с напряжением 20 В, обеспечивая свободу передвижения без привязки к электросети. Электропила ЗУБР оснащена функцией плавного пуска, что снижает нагрузку на двигатель при запуске и увеличивает безопасность работы. Поперечное расположение двигателя способствует улучшенной балансировке и удобству управления инструментом. Скорость вращения цепи достигает 5,6 м/с, что позволяет быстро и эффективно справляться с разнообразными задачами. Пила имеет стандартный шаг цепи 3/8 дюйма и ширину паза 1,1 мм. Длина шины составляет 9,84 дюйма (25 см), что идеально подходит для резки небольших и средних по размеру деревьев и веток. Для безопасности работы предусмотрен тормоз цепи, который мгновенно останавливает цепь в случае необходимости. Электропила питается от Li-ion аккумулятора, который не входит в комплект поставки, предоставляя пользователю возможность самостоятельного выбора подходящего источника питания. Электропила ЗУБР – это идеальное сочетание надежности, удобства и безопасности, подходящее как для домашних мастеров, так и для профессионального использования.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2025) - по цене 7170 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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