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Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635)

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Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635) - фото 1
Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635) - фото 2
Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635) - фото 3
Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635) - фото 4
Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635) - фото 5
Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635) - фото 6
Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
0
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
0.019
Длина шины, дюйм
14
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
52
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635) - фото 1
  • Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635) - фото 2
  • Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635) - фото 3
  • Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635) - фото 4
  • Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635) - фото 5
  • Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635) - фото 6
  • Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 010 руб. 
Начислим 129 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721325
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635)
8 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
пила
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
0
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
0.019
Объем масляного бака
160
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
52
Антивибрация
нет
Уровень шума
96
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
482х230х230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х23х23
Вес, кг.
4.19

Описание товара Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635)

Цепная пила аккумуляторная ЗУБР ПЦЛ-3635 серия «МАСТЕР», бесщеточная, без АКБ и ЗУОписание Современные технологии приходят к Вам на участок. Теперь обрезать деревья можно со всем комфортом - без шума, без выхлопов, без проводов, без ограничений. Мощный BRUSHLESS двигатель и качественная цепь легко справляются с любым деревом и экономично расходуют заряд батареи Применение Для валки деревьев, а так же пиления веток, обрезки сучьев, пиления деревянных балок, досок и т.п.Преимущества Единая аккумуляторная система С1-18В для множества инструментовЭкономия до 50% стоимости инструмента при наличии аккумуляторов системыУдобное средство для обрезки и пиления веток и деревьевПрекрасная альтернатива бензиновой и электрической пилам: отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и контроля уровня топлива, нет опасности повредить провод и проблем с ограничением его длины, простота эксплуатации и ремонта, меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросовМощный двигатель напряжением 36 В ускоряет процесс пиления, а шина длиной 350 мм позволяет справляться с большинством ветокБесщеточный двигатель Brushless обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем:- высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя,- высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций),- низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи,- высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению,- контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов,- отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений,- повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталейИзделие совместимо с батареями единой аккумуляторной системы С1-18ВЭлектронные системы для лучшего качества работы:- плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки,- защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие при заклинивании дискаПоперечное расположение двигателя обеспечивает компактность и прямой привод без редуктораОсновной тормоз мгновенного действия гарантирует высокую безопасность работыСистема быстрого натяжения полотна способствует ускорению работы и повышению производительностиАвтоматическая система смазки цепи дозированно подает масло в зависимости от нагрузкиПлата управления батареи обеспечивает:-защиту от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки,-защиту от КЗ контактов,-балансировку элементов для полной зарядки каждого из нихУловитель цепи и клавиша блокировки включения для дополнительной безопасности



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
пила
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
0
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
0.019
Объем масляного бака
160
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Развернуть
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
52
Антивибрация
нет
Уровень шума
96
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
482х230х230 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Цепная пила аккумуляторная ЗУБР ПЦЛ-3635 серия «МАСТЕР», бесщеточная, без АКБ и ЗУОписание Современные технологии приходят к Вам на участок. Теперь обрезать деревья можно со всем комфортом - без шума, без выхлопов, без проводов, без ограничений. Мощный BRUSHLESS двигатель и качественная цепь легко справляются с любым деревом и экономично расходуют заряд батареи Применение Для валки деревьев, а так же пиления веток, обрезки сучьев, пиления деревянных балок, досок и т.п.Преимущества Единая аккумуляторная система С1-18В для множества инструментовЭкономия до 50% стоимости инструмента при наличии аккумуляторов системыУдобное средство для обрезки и пиления веток и деревьевПрекрасная альтернатива бензиновой и электрической пилам: отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и контроля уровня топлива, нет опасности повредить провод и проблем с ограничением его длины, простота эксплуатации и ремонта, меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросовМощный двигатель напряжением 36 В ускоряет процесс пиления, а шина длиной 350 мм позволяет справляться с большинством ветокБесщеточный двигатель Brushless обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем:- высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя,- высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций),- низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи,- высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению,- контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов,- отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений,- повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталейИзделие совместимо с батареями единой аккумуляторной системы С1-18ВЭлектронные системы для лучшего качества работы:- плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки,- защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие при заклинивании дискаПоперечное расположение двигателя обеспечивает компактность и прямой привод без редуктораОсновной тормоз мгновенного действия гарантирует высокую безопасность работыСистема быстрого натяжения полотна способствует ускорению работы и повышению производительностиАвтоматическая система смазки цепи дозированно подает масло в зависимости от нагрузкиПлата управления батареи обеспечивает:-защиту от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки,-защиту от КЗ контактов,-балансировку элементов для полной зарядки каждого из нихУловитель цепи и клавиша блокировки включения для дополнительной безопасности


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
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Отзывы


Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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