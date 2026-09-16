Описание товара Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, без АКБ, (ПЦЛ-3635)

Цепная пила аккумуляторная ЗУБР ПЦЛ-3635 серия «МАСТЕР», бесщеточная, без АКБ и ЗУОписание Современные технологии приходят к Вам на участок. Теперь обрезать деревья можно со всем комфортом - без шума, без выхлопов, без проводов, без ограничений. Мощный BRUSHLESS двигатель и качественная цепь легко справляются с любым деревом и экономично расходуют заряд батареи Применение Для валки деревьев, а так же пиления веток, обрезки сучьев, пиления деревянных балок, досок и т.п.Преимущества Единая аккумуляторная система С1-18В для множества инструментовЭкономия до 50% стоимости инструмента при наличии аккумуляторов системыУдобное средство для обрезки и пиления веток и деревьевПрекрасная альтернатива бензиновой и электрической пилам: отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и контроля уровня топлива, нет опасности повредить провод и проблем с ограничением его длины, простота эксплуатации и ремонта, меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросовМощный двигатель напряжением 36 В ускоряет процесс пиления, а шина длиной 350 мм позволяет справляться с большинством ветокБесщеточный двигатель Brushless обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем:- высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя,- высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций),- низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи,- высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению,- контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов,- отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений,- повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталейИзделие совместимо с батареями единой аккумуляторной системы С1-18ВЭлектронные системы для лучшего качества работы:- плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки,- защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие при заклинивании дискаПоперечное расположение двигателя обеспечивает компактность и прямой привод без редуктораОсновной тормоз мгновенного действия гарантирует высокую безопасность работыСистема быстрого натяжения полотна способствует ускорению работы и повышению производительностиАвтоматическая система смазки цепи дозированно подает масло в зависимости от нагрузкиПлата управления батареи обеспечивает:-защиту от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки,-защиту от КЗ контактов,-балансировку элементов для полной зарядки каждого из нихУловитель цепи и клавиша блокировки включения для дополнительной безопасности