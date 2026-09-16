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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4030) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4030)

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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4030) - фото 1
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4030) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
6.8
Длина шины, дюйм
11.8
Шаг цепи, дюйм
3/8
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4030) - фото 1
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4030) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730059
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4030)
7 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила, упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
40
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
6.8
Длина шины, дюйм
11.8
Длина шины, см
30
Шаг цепи, дюйм
3/8
Тормоз цепи
Да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х27х23
Вес, кг.
4.5

Описание товара Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4030)

Электропила ЗУБР — это надёжный и мощный инструмент, идеально подходящий для различных задач по распилу древесины. Эта цепная аккумуляторная модель сочетает в себе передовые технологии и высокое качество сборки, что обеспечивает её долговечность и производительность. Основные характеристики электропилы включают бесщеточный тип двигателя, который гарантирует высокую эффективность и долговечность работы. Питается инструмент от аккумулятора с напряжением 40 В, что делает его мобильным и удобным для использования в любых условиях, даже в тех местах, где нет доступа к электросети. Для комфортного и безопасного начала работы предусмотрена функция плавного пуска, а поперечное расположение двигателя способствует оптимальной балансировке пилы. Ширина паза составляет 1,1 мм, что обеспечивает точность и аккуратность при распиле. Скорость вращения цепи достигает 6,8 м/с, что позволяет быстро и легко справляться с различными материалами. Длина шины составляет 30 см (11,8 дюйма), что подходит для резки средних и больших по размеру объектов. Шаг цепи в 3/8 дюйма обеспечивает хорошую производительность и эффективность резки. Важной особенностью электропилы ЗУБР является наличие тормоза цепи, который обеспечивает дополнительную безопасность при работе. Питание осуществляется от Li-ion аккумуляторов, что обеспечивает долгий срок службы и стабильную работу инструмента. Обратите внимание, что аккумуляторы в комплект не входят и приобретаются отдельно. Эта электропила — отличный выбор как для профессионалов, так и для любителей, нуждающихся в надёжном и простом в эксплуатации инструменте, не требующем подключения к сети и готовом к работе в самых разнообразных условиях.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг

Отзывы о товаре Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4030)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила, упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
40
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
6.8
Длина шины, дюйм
11.8
Длина шины, см
30
Шаг цепи, дюйм
3/8
Развернуть
Тормоз цепи
Да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электропила ЗУБР — это надёжный и мощный инструмент, идеально подходящий для различных задач по распилу древесины. Эта цепная аккумуляторная модель сочетает в себе передовые технологии и высокое качество сборки, что обеспечивает её долговечность и производительность. Основные характеристики электропилы включают бесщеточный тип двигателя, который гарантирует высокую эффективность и долговечность работы. Питается инструмент от аккумулятора с напряжением 40 В, что делает его мобильным и удобным для использования в любых условиях, даже в тех местах, где нет доступа к электросети. Для комфортного и безопасного начала работы предусмотрена функция плавного пуска, а поперечное расположение двигателя способствует оптимальной балансировке пилы. Ширина паза составляет 1,1 мм, что обеспечивает точность и аккуратность при распиле. Скорость вращения цепи достигает 6,8 м/с, что позволяет быстро и легко справляться с различными материалами. Длина шины составляет 30 см (11,8 дюйма), что подходит для резки средних и больших по размеру объектов. Шаг цепи в 3/8 дюйма обеспечивает хорошую производительность и эффективность резки. Важной особенностью электропилы ЗУБР является наличие тормоза цепи, который обеспечивает дополнительную безопасность при работе. Питание осуществляется от Li-ion аккумуляторов, что обеспечивает долгий срок службы и стабильную работу инструмента. Обратите внимание, что аккумуляторы в комплект не входят и приобретаются отдельно. Эта электропила — отличный выбор как для профессионалов, так и для любителей, нуждающихся в надёжном и простом в эксплуатации инструменте, не требующем подключения к сети и готовом к работе в самых разнообразных условиях.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4030) - по цене 7980 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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