Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4040)
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Характеристики
Описание товара Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4040)
Электропила ЗУБР — это высокопроизводительный инструмент, созданный для профессионалов и любителей, стремящихся к эффективности и надежности. Эта аккумуляторная цепная электропила оснащена современным бесщеточным двигателем, обеспечивающим высокий уровень мощности и долговечности. Работает от 40-вольтового Li-ion аккумулятора, что позволяет свободно использовать инструмент вдали от источников питания. Электропила ЗУБР предлагает скорость вращения цепи до 25 м/с, что гарантирует быструю и точную резку. Шина длиной 40 см (15,75 дюймов) и шаг цепи 3/8 дюйма делают ее идеальной для работы с большими объемами древесины. Удобное поперечное расположение двигателя способствует оптимальной балансировке и снижает усталость оператора в процессе работы. Эта модель электропилы оснащена функцией плавного пуска, которая обеспечивает безопасное и контролируемое начало работы, снижая нагрузку на двигатель и продлевая срок службы устройства. Вес пилы составляет 5,2 кг, что делает ее относительно легкой и маневренной. Электропила ЗУБР не комплектуется аккумуляторами, позволяя пользователям выбирать элементы питания по своему усмотрению. Это отличный выбор для тех, кто ценит мощность, удобство и надежность в одном инструменте.
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