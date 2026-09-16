Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2025-21)
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Характеристики
Описание товара Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2025-21)
Электропила ЗУБР — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных задач по распиловке. Оснащенная современным бесщеточным двигателем, эта аккумуляторная цепная электропила предлагает высокую производительность и долговечность. Благодаря функции плавного пуска, работа с инструментом становится безопаснее и комфортнее, предотвращая резкие рывки при старте. Электропила работает от аккумулятора с напряжением 20 В и использует Li-ion батарею емкостью 2 А·ч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Поперечное расположение двигателя способствует оптимальному распределению веса и повышает маневренность при работе. Скорость вращения цепи составляет 5,6 м/с, что позволяет быстро и эффективно справляться с распиловкой древесины. Инструмент оснащен шиной длиной 25 см (9,84 дюйма) и имеет ширину паза 1,1 мм. Шаг цепи составляет 3/8 дюйма, что делает пилу универсальной и подходящей для множества задач. Дополнительной безопасностью пользователь обеспечивается благодаря наличию тормоза цепи, который мгновенно останавливает движение цепи при возникновении непредвиденных ситуаций. Электропила ЗУБР — это оптимальный выбор для тех, кто ценит сочетание высокой производительности, долговечности и безопасности в одном инструменте.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг
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