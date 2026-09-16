Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦА-2010-21)
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Характеристики
Описание товара Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦА-2010-21)
Электропила ЗУБР - это аккумуляторная цепная пила, обладающая мощностью и удобством для выполнения различных задач по резке. Этот инструмент идеально подходит для работы в садах, на дачных участках и в строительстве, где требуется высокая мобильность и отсутствие проводов. Электропила оснащена продольным типом двигателя, работающим с напряжением 20 В, что обеспечивает надежную и стабильную производительность. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие плавного пуска, который позволяет избежать резких толчков при включении и повышает комфортность работы. Электропила имеет скорость вращения цепи 7 м/с, что делает её продуктивной и эффективной в работе с различными материалами. Ширина паза составляет 1,1 мм, а длина шины достигает 10 см (3,94 дюйма), что делает этот инструмент идеальным для работы с небольшими деревьями и ветками. Шаг цепи составляет 0,3 дюйма, что обеспечивает ровную и точную резку. Безопасность работы повышена благодаря наличию тормоза цепи, который мгновенно останавливает движение в случае необходимости. Пила работает от литий-ионного аккумулятора, что делает её легкой и долговечной, исключая необходимость в регулярной замене компонентов. Объем масляного бака составляет 50 мл, что достаточно для смазки цепи в процессе работы, продлевая срок её службы. В целом, электропила ЗУБР - это надежный и простой в использовании инструмент, который станет незаменимым помощником для тех, кто ценит качество и удобство.
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