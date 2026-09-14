Бензопила Gigant YD-KW05-4518
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Характеристики
Описание товара Бензопила Gigant YD-KW05-4518
Бензопила Gigant – мощный инструмент для бытовых нужд. Мощность двигателя 2,1 л.с. обеспечивает возможность распила мягкой древесины. Бензопила имеет шину длиной 45 см, поэтому она легкая, быстрая и не требовательна к мощности. Система легкого запуска обеспечивает комфортный завод бензопилы, пользователю не нужно рывком заводить инструмент, достаточно просто тянуть стартер. Форма корпуса и эргономичный дизайн облегчают работу с пилой в труднодоступных местах. Смазка цепи происходит автоматически. Легкий вес упрощает работу оператора. Виброзащита снижает нагрузку. Бензопила подойдет для бытовых нужд, будь то подрезка кустов или валка деревьев с небольшим диаметром ствола. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.
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Теги товара: 45, 18 дюймов, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 0.55, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 45, 18 дюймов, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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