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Бензопила Gigant YD-KW05-4518 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Gigant YD-KW05-4518

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Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 1
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 2
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 3
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 4
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 5
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 6
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 7
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 8
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 9
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 10
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 11
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 12
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 13
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 14
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 15
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 16
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 17
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 18
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 19
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 20
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 21
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 22
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 23
Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
2.1
Мощность двигателя (кВт)
1.6
Объём топливного бака, л
0.58
Емкость масляного бака, л
0.52
Шаг цепи, дюйм
0.375
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 1
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 2
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 3
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 4
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 5
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 6
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 7
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 8
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 9
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 10
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 11
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 12
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 13
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 14
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 15
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 16
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 17
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 18
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 19
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 20
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 21
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 22
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 23
  • Бензопила Gigant YD-KW05-4518 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733082
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, Емкость для смешивания топливной смеси, Шина, Цепь, Защитный кожух шины, Паспорт, Комплект инструментов и принадлежностей
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
2.1
Мощность двигателя (кВт)
1.6
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.58
Емкость масляного бака, л
0.52
Шаг цепи, дюйм
0.375
Количество звеньев
66
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Плавный пуск
Да
Габариты без упаковки
475х275х300 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х30х29
Вес, кг.
15

Описание товара Бензопила Gigant YD-KW05-4518

Бензопила Gigant – мощный инструмент для бытовых нужд. Мощность двигателя 2,1 л.с. обеспечивает возможность распила мягкой древесины. Бензопила имеет шину длиной 45 см, поэтому она легкая, быстрая и не требовательна к мощности. Система легкого запуска обеспечивает комфортный завод бензопилы, пользователю не нужно рывком заводить инструмент, достаточно просто тянуть стартер. Форма корпуса и эргономичный дизайн облегчают работу с пилой в труднодоступных местах. Смазка цепи происходит автоматически. Легкий вес упрощает работу оператора. Виброзащита снижает нагрузку. Бензопила подойдет для бытовых нужд, будь то подрезка кустов или валка деревьев с небольшим диаметром ствола. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 0.55, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя

Отзывы о товаре Бензопила Gigant YD-KW05-4518




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, Емкость для смешивания топливной смеси, Шина, Цепь, Защитный кожух шины, Паспорт, Комплект инструментов и принадлежностей
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
2.1
Мощность двигателя (кВт)
1.6
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.58
Емкость масляного бака, л
0.52
Шаг цепи, дюйм
0.375
Развернуть
Количество звеньев
66
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Плавный пуск
Да
Габариты без упаковки
475х275х300 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила Gigant – мощный инструмент для бытовых нужд. Мощность двигателя 2,1 л.с. обеспечивает возможность распила мягкой древесины. Бензопила имеет шину длиной 45 см, поэтому она легкая, быстрая и не требовательна к мощности. Система легкого запуска обеспечивает комфортный завод бензопилы, пользователю не нужно рывком заводить инструмент, достаточно просто тянуть стартер. Форма корпуса и эргономичный дизайн облегчают работу с пилой в труднодоступных местах. Смазка цепи происходит автоматически. Легкий вес упрощает работу оператора. Виброзащита снижает нагрузку. Бензопила подойдет для бытовых нужд, будь то подрезка кустов или валка деревьев с небольшим диаметром ствола. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 0.55, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
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Доставка
Отзывы


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