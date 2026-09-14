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Бензопила бензиновая Gigant 3,4 л.с, GTSL-03 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила бензиновая Gigant 3,4 л.с, GTSL-03

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Бензопила бензиновая Gigant 3,4 л.с, GTSL-03 - фото 1
Бензопила бензиновая Gigant 3,4 л.с, GTSL-03 - фото 2
Бензопила бензиновая Gigant 3,4 л.с, GTSL-03 - фото 3
Бензопила бензиновая Gigant 3,4 л.с, GTSL-03 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3.4
Мощность двигателя (кВт)
2.4
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
  • Бензопила бензиновая Gigant 3,4 л.с, GTSL-03 - фото 1
  • Бензопила бензиновая Gigant 3,4 л.с, GTSL-03 - фото 2
  • Бензопила бензиновая Gigant 3,4 л.с, GTSL-03 - фото 3
  • Бензопила бензиновая Gigant 3,4 л.с, GTSL-03 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733078
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, Шина, Цепь, Инструкция, Упаковка
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3.4
Мощность двигателя (кВт)
2.4
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
76
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50.5
Антивибрация
Да
Плавный пуск
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х28х27
Вес, кг.
7.4

Описание товара Бензопила бензиновая Gigant 3,4 л.с, GTSL-03

Бензопила Gigant GTSL-03 - прочный и мощный агрегат, позволит справиться с задачами любого уровня сложности. Задняя рукоятка и дополнительная рукоятка гарантируют полный контроль над инструментом. Безопасная работа. При нажатии на передний упор срабатывает тормоз и пильная цепь моментально останавливается. Праймер (насос для подкачки топлива) облегчает запуск холодного двигателя.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя

Отзывы о товаре Бензопила бензиновая Gigant 3,4 л.с, GTSL-03




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GIGANT
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, Шина, Цепь, Инструкция, Упаковка
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3.4
Мощность двигателя (кВт)
2.4
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
76
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50.5
Антивибрация
Да
Плавный пуск
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила Gigant GTSL-03 - прочный и мощный агрегат, позволит справиться с задачами любого уровня сложности. Задняя рукоятка и дополнительная рукоятка гарантируют полный контроль над инструментом. Безопасная работа. При нажатии на передний упор срабатывает тормоз и пильная цепь моментально останавливается. Праймер (насос для подкачки топлива) облегчает запуск холодного двигателя.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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