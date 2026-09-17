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Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64

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Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 1
Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 2
Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 3
Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 4
Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 5
Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 6
Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 7
Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 8
Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 9
Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 10
Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 11
Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 12
Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 13
Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
2.5
Мощность двигателя (кВт)
1.8
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 1
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 2
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 3
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 4
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 5
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 6
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 7
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 8
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 9
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 10
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 11
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 12
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 13
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747879
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Цепная бензиновая пила,Шина ,Чехол шины,Цепь,Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
2.5
Мощность двигателя (кВт)
1.8
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
64
Шаг цепи, мм
1.5
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
870 ? 250 ? 285 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х26
Вес, кг.
7.02

Описание товара Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64

Бензопила Denzel с бензиновым двухтактным двигателем мощностью 1,8 кВт (2,5 л.с.) — практичный инструмент для бытовых задач. Двигатель объёмом 45 см? обеспечивает уверенную работу, а шина длиной 40 см и цепь на 64 звена подходят для распила древесины и обработки достаточно крупных заготовок. Топливный бак объёмом 0,6 л позволяет работать без частых дозаправок, а масляный бак на 0,25 л рассчитан на удобное обслуживание цепи. Бытовой класс делает модель подходящей для регулярного использования в частном хозяйстве. Уровень шума составляет 113 дБ, поэтому при работе важно учитывать повышенную громкость инструмента. Плавный пуск не предусмотрен.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 0.55, 18 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя

Отзывы о товаре Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Цепная бензиновая пила,Шина ,Чехол шины,Цепь,Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
2.5
Мощность двигателя (кВт)
1.8
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
64
Шаг цепи, мм
1.5
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
870 ? 250 ? 285 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила Denzel с бензиновым двухтактным двигателем мощностью 1,8 кВт (2,5 л.с.) — практичный инструмент для бытовых задач. Двигатель объёмом 45 см? обеспечивает уверенную работу, а шина длиной 40 см и цепь на 64 звена подходят для распила древесины и обработки достаточно крупных заготовок. Топливный бак объёмом 0,6 л позволяет работать без частых дозаправок, а масляный бак на 0,25 л рассчитан на удобное обслуживание цепи. Бытовой класс делает модель подходящей для регулярного использования в частном хозяйстве. Уровень шума составляет 113 дБ, поэтому при работе важно учитывать повышенную громкость инструмента. Плавный пуск не предусмотрен.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 0.55, 18 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная бензиновая DENZEL 95236, DS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 - данный товар вы можете купить по цене 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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