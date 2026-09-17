Пила цепная электрическая DENZEL 95619, EDS-2200, 2,2кВт, продольная, шина 45см, шаг 3/8, паз 1,3мм,
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
электрический
Объём двигателя, см3
0
Мощность двигателя (л.с.)
0
Мощность двигателя (кВт)
2.2
Объём топливного бака, л
0
Емкость масляного бака, л
0.18
Шаг цепи, дюйм
0.325
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747891
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электропила цепная
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
электрический
Комплектация
пила, упаковка, инструкция
Объём двигателя, см3
0
Мощность двигателя (л.с.)
0
Мощность двигателя (кВт)
2.2
Объём топливного бака, л
0
Емкость масляного бака, л
0.18
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
62
Шаг цепи, мм
1.3
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
985х200х225 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х25х21
Вес, кг.
5.89
Описание товара Пила цепная электрическая DENZEL 95619, EDS-2200, 2,2кВт, продольная, шина 45см, шаг 3/8, паз 1,3мм,
Электрическая цепная пила Denzel EDS-2200 95619 с продольным расположением двигателя мощностью 2,2 кВт, совместима с шиной длиной 45 см (шаг 3/8'', паз 1,3 мм) и цепью с 62 звеньями. Предназначена для распила различных пород древесины. Успешно справляется с валкой деревьев, подравниванием ветвей, заготовкой дров, спиливанием веток и т.д. Для работы пилы не требуется приготовление топливной смеси. Благодаря отсутствию вредных выхлопов и неприятного запаха инструмент можно использовать в помещении.
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Теги товара: 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи
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Бренд
Тип товара
Электропила цепная
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
электрический
Комплектация
пила, упаковка, инструкция
Объём двигателя, см3
0
Мощность двигателя (л.с.)
0
Мощность двигателя (кВт)
2.2
Объём топливного бака, л
0
Емкость масляного бака, л
0.18
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
62
Развернуть
Шаг цепи, мм
1.3
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
985х200х225 мм
Страна производитель
Китай
Электрическая цепная пила Denzel EDS-2200 95619 с продольным расположением двигателя мощностью 2,2 кВт, совместима с шиной длиной 45 см (шаг 3/8'', паз 1,3 мм) и цепью с 62 звеньями. Предназначена для распила различных пород древесины. Успешно справляется с валкой деревьев, подравниванием ветвей, заготовкой дров, спиливанием веток и т.д. Для работы пилы не требуется приготовление топливной смеси. Благодаря отсутствию вредных выхлопов и неприятного запаха инструмент можно использовать в помещении.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 16 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр
Теги товара: 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 16 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр
Теги товара: 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи
Пила цепная электрическая DENZEL 95619, EDS-2200, 2,2кВт, продольная, шина 45см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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