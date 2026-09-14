Sepultura - Live In Sao Paulo (4050538764581) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sepultura - Live In Sao Paulo (4050538764581) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Sepultura / Live in sao paulo - smokey vinyl (2LP) - это возможность окунуться в энергичный и мощный мир музыки группы Sepultura. Их живые выступления всегда являлись источником нескончаемой энергии и адреналина для фанатов. Альбом "Live in Sao Paulo" захватывает слушателя на самом первом треке и не отпускает до самого конца. Записанный в живом исполнении, этот альбом передает аутентичность и интенсивность выступления Sepultura. Выпущенный на дымчатом виниле, этот 2-дисковый набор не только обеспечивает превосходное качество звука, но и обладает уникальной визуальной эстетикой. Дымчатый эффект на виниле придает пластинке таинственность и привлекательность. Купить виниловую пластинку Sepultura / Live in sao paulo - smokey vinyl (2LP) - это возможность окунуться в живой звук Sepultura и почувствовать мощь и интенсивность их выступлений. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и наслаждайтесь злободневной музыкой этой великолепной группы прямо сейчас!
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