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Dave Holland & Lionel Loueke - United (Black Marbled) (5060509792672) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dave Holland & Lionel Loueke - United (Black Marbled) (5060509792672) виниловая пластинка

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Dave Holland &amp; Lionel Loueke - United (Black Marbled) (5060509792672) виниловая пластинка - фото 1
Dave Holland &amp; Lionel Loueke - United (Black Marbled) (5060509792672) виниловая пластинка - фото 2
Dave Holland &amp; Lionel Loueke - United (Black Marbled) (5060509792672) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Holland, Lionel Loueke
Альбом (сингл)
UNITED
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dave Holland &amp; Lionel Loueke - United (Black Marbled) (5060509792672) виниловая пластинка - фото 1
  • Dave Holland &amp; Lionel Loueke - United (Black Marbled) (5060509792672) виниловая пластинка - фото 2
  • Dave Holland &amp; Lionel Loueke - United (Black Marbled) (5060509792672) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705710
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Характеристики

Бренд
Edition
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509792672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Holland, Lionel Loueke
Альбом (сингл)
UNITED
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Essaouira, Pure Thought, Tranxit, Chant, Celebration Stranger In a Mirror, Yaounde, Life Goes On, Hideland, Humanism, United
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Dave Holland & Lionel Loueke - United (Black Marbled) (5060509792672) виниловая пластинка

Легенды джаза Лайонел Лоук и Дэйв Холланд на совместном альбоме.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Dave Holland & Lionel Loueke - United (Black Marbled) (5060509792672) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Edition
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509792672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Holland, Lionel Loueke
Альбом (сингл)
UNITED
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Essaouira, Pure Thought, Tranxit, Chant, Celebration Stranger In a Mirror, Yaounde, Life Goes On, Hideland, Humanism, United
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Легенды джаза Лайонел Лоук и Дэйв Холланд на совместном альбоме.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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