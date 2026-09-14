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Golden Earring - Essential Earring (Turquoise) (8719262042162) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Golden Earring - Essential Earring (Turquoise) (8719262042162) виниловая пластинка

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Golden Earring - Essential Earring (Turquoise) (8719262042162) виниловая пластинка - фото 1
Golden Earring - Essential Earring (Turquoise) (8719262042162) виниловая пластинка - фото 2
Golden Earring - Essential Earring (Turquoise) (8719262042162) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Essential Earring
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Golden Earring - Essential Earring (Turquoise) (8719262042162) виниловая пластинка - фото 1
  • Golden Earring - Essential Earring (Turquoise) (8719262042162) виниловая пластинка - фото 2
  • Golden Earring - Essential Earring (Turquoise) (8719262042162) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732921
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Essential Earring
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Radar Love, Back Home, She Flies On Strange Wings, Just A Little Bit Of Peace In My Heart, Weekend Love, Long Blond Animal, Twilight Zone, The Devil Made Me Do It, When The Lady Smiles, Quiet Eyes
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Golden Earring - Essential Earring (Turquoise) (8719262042162) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Radar Love, Back Home, She Flies On Strange Wings, Just A Little Bit Of Peace In My Heart, Weekend Love, Long Blond Animal, Twilight Zone, The Devil Made Me Do It, When The Lady Smiles, Quiet Eyes

Отзывы о товаре Golden Earring - Essential Earring (Turquoise) (8719262042162) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Essential Earring
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Radar Love, Back Home, She Flies On Strange Wings, Just A Little Bit Of Peace In My Heart, Weekend Love, Long Blond Animal, Twilight Zone, The Devil Made Me Do It, When The Lady Smiles, Quiet Eyes
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Radar Love, Back Home, She Flies On Strange Wings, Just A Little Bit Of Peace In My Heart, Weekend Love, Long Blond Animal, Twilight Zone, The Devil Made Me Do It, When The Lady Smiles, Quiet Eyes
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