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Владимир Кузьмин - Слёзы В Огне (4640001406683) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Слёзы В Огне (4640001406683) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Слёзы В Огне (4640001406683) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Слезы в Огне
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Слёзы В Огне (4640001406683) - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Слёзы В Огне (4640001406683) - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Слёзы В Огне (4640001406683) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732889
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Слезы в Огне
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Когда я стану другим, Желтая дорога, Озаренье, Душа, Слезы в огне, Грустная песня, Все, что я хочу, Позвони мне среди ночи, Я падаю вниз
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Слёзы В Огне (4640001406683) виниловая пластинка

Moroz Records представляет… Переиздание на виниле альбома Народного артиста России Владимира Кузьмина «Слёзы в огне». Для оформления пластинки впервые использовано оригинальное фото Сергея Нарчука, сделанное на съёмочной площадке клипа «Невольница жёлтой земли». (Оформление первого издания на CD тоже было выполнено «по мотивам» этой фотосессии. Но здесь впервые использован оригинал снимка, без «спецэффектов».) Как и все кино- и видеоработы Веры Сотниковой, клип «Невольница жёлтой земли» («Душа») отличается высочайшим художественным уровнем и солидным бюджетом. Артист предстаёт перед поклонниками вместе с юной Соней, своей дочерью, в винтажных костюмах и в интерьерах видеоклипа. Безупречная – по своим временам – работа Юрия Богданова со звуком альбома подверглась ремастерингу с использованием передовых технологий на студии Андрея Субботина. Мы подошли к данному изданию с особым трепетом и вниманием, так как, по некоторым данным, «Слёзы в огне» сам Народный артист считает одним из наиболее знаковых своих альбомов.

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Слёзы В Огне (4640001406683) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Слезы в Огне
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Когда я стану другим, Желтая дорога, Озаренье, Душа, Слезы в огне, Грустная песня, Все, что я хочу, Позвони мне среди ночи, Я падаю вниз
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Moroz Records представляет… Переиздание на виниле альбома Народного артиста России Владимира Кузьмина «Слёзы в огне». Для оформления пластинки впервые использовано оригинальное фото Сергея Нарчука, сделанное на съёмочной площадке клипа «Невольница жёлтой земли». (Оформление первого издания на CD тоже было выполнено «по мотивам» этой фотосессии. Но здесь впервые использован оригинал снимка, без «спецэффектов».) Как и все кино- и видеоработы Веры Сотниковой, клип «Невольница жёлтой земли» («Душа») отличается высочайшим художественным уровнем и солидным бюджетом. Артист предстаёт перед поклонниками вместе с юной Соней, своей дочерью, в винтажных костюмах и в интерьерах видеоклипа. Безупречная – по своим временам – работа Юрия Богданова со звуком альбома подверглась ремастерингу с использованием передовых технологий на студии Андрея Субботина. Мы подошли к данному изданию с особым трепетом и вниманием, так как, по некоторым данным, «Слёзы в огне» сам Народный артист считает одним из наиболее знаковых своих альбомов.
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Владимир Кузьмин - Слёзы В Огне (4640001406683) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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