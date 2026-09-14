Андрей Губин - Лучшие Песни (4603320377829) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Андрей Губин
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732884
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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Андрей Губин
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Ночь, Плачь любовь, Птица, Танцы, Девушки как звезды, Милая моя далеко, Зима?холода, Будь со мной, К Алине, Я всегда с тобой, Лиза, Мальчик?бродяга
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Андрей Губин - Лучшие Песни (4603320377829) виниловая пластинка
Андрей Викторович Губин — знаковая фигура советской и российской эстрады, проявивший себя как талантливый певец, музыкант, композитор, поэт-песенник и музыкальный продюсер. Его творчество сделало его одним из самых востребованных и популярных исполнителей на российской поп-сцене в период с середины 1990-х по начало 2000-х годов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Андрей Губин
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Ночь, Плачь любовь, Птица, Танцы, Девушки как звезды, Милая моя далеко, Зима?холода, Будь со мной, К Алине, Я всегда с тобой, Лиза, Мальчик?бродяга
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Андрей Викторович Губин — знаковая фигура советской и российской эстрады, проявивший себя как талантливый певец, музыкант, композитор, поэт-песенник и музыкальный продюсер. Его творчество сделало его одним из самых востребованных и популярных исполнителей на российской поп-сцене в период с середины 1990-х по начало 2000-х годов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Андрей Губин - Лучшие Песни (4603320377829) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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