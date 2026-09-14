Santana - Shaman (coloured) (8719262032187) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Shaman
Жанр
Зарубежный классический рок, Этническая музыка. Фолк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730958
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262032187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Shaman
Жанр
Зарубежный классический рок, Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Adouma, Nothing At All (ft. Musiq), The Game Of Love (ft. Michelle Branch), You Are My Kind (ft. Seal), Amor? (Sexo) (ft. Macy Gray), Foo Foo, Victory Is Won, America (ft. P.O.D.), (ft. Citizen Cope), Why Don’t You & I (ft. Chad Kroeger), Feels Like Fire (ft. Dido), Let Me Love You Tonight, Aye Aye Aye, Hoy Es Adios (ft. Alejandro Lerner), One Of These Days (ft. Ozomatli), Novus (ft. Placido Domingo)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Santana - Shaman (coloured) (8719262032187) виниловая пластинка
Девятнадцатый студийный альбом Карлоса Сантаны «Shaman» был выпущен в 2002 году и дебютировал на первом месте в Billboard 200. Так же, как и его предшественник «Supernatural», Сантаана пригласил современных исполнителей для сотрудничества в различных жанрах, включая нeo-соул, поп, рок, метал и оперу. На альбоме можно услышать таких артистов, как Seal, P.O.D., Chad Kroeger, Dido, Michelle Branch, Macy Gray, Music, Citizen Cope, Alejandro Lerner, Pl?cido Domingo и Ozomatli. Четыре трека были выпущены в виде синглов: «The Game of Love», «Nothing At All», «Why Don't You & I» и «Feels Like Fire».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитDavid Bowie - Rock 'N' Roll Star! (5054197623554) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитElla Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитPeter Gabriel - Plays Live (0884108006177) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитGov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (08...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитArctic Monkeys - Suck It And See (5034202025818) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитCradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802)...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитDeath - Leprosy (0781676722815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитShakira - She Wolf (coloured) (0196588845819) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитDepeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (01965884816...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитPrimal Scream - Maximum Rock 'N' Roll: The Singles (019802949931...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитVarious Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (00500...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитDeath In Vegas - Contino Sessions (0198029548914) виниловая плас...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262032187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Shaman
Жанр
Зарубежный классический рок, Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Adouma, Nothing At All (ft. Musiq), The Game Of Love (ft. Michelle Branch), You Are My Kind (ft. Seal), Amor? (Sexo) (ft. Macy Gray), Foo Foo, Victory Is Won, America (ft. P.O.D.), (ft. Citizen Cope), Why Don’t You & I (ft. Chad Kroeger), Feels Like Fire (ft. Dido), Let Me Love You Tonight, Aye Aye Aye, Hoy Es Adios (ft. Alejandro Lerner), One Of These Days (ft. Ozomatli), Novus (ft. Placido Domingo)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Девятнадцатый студийный альбом Карлоса Сантаны «Shaman» был выпущен в 2002 году и дебютировал на первом месте в Billboard 200. Так же, как и его предшественник «Supernatural», Сантаана пригласил современных исполнителей для сотрудничества в различных жанрах, включая нeo-соул, поп, рок, метал и оперу. На альбоме можно услышать таких артистов, как Seal, P.O.D., Chad Kroeger, Dido, Michelle Branch, Macy Gray, Music, Citizen Cope, Alejandro Lerner, Pl?cido Domingo и Ozomatli. Четыре трека были выпущены в виде синглов: «The Game of Love», «Nothing At All», «Why Don't You & I» и «Feels Like Fire».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Santana - Shaman (coloured) (8719262032187) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Santana - Shaman (coloured) (8719262032187) виниловая пластинка