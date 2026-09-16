Apollo 440 - Electro Glide In Blue (Translucent Blue) (8719262029507) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Apollo 440
Альбом (сингл)
Electro Glide In Blue
Жанр
House
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 720462
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5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029507]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Apollo 440
Альбом (сингл)
Electro Glide In Blue
Жанр
House
Трек-лист
Stealth Overture, Ain't Talkin' 'Bout Dub, Vanishing Point, Carrera Rapida (Theme from Rapid Racer), Altamont Super - Highway Revisited, Krupa, White Man's Throat, Electro Glide In Blue, Tears of the Gods, Pain in Any Language, Stealth Mass In F#M
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Apollo 440 - Electro Glide In Blue (Translucent Blue) (8719262029507) виниловая пластинка
Electro Glide in Blue — второй студийный альбом английской электронной группы Apollo 440, выпущенный первоначально в 1997 году. Лимитированное издание на полупрозрачном синем виниле. Отличный альбом недооценённой группы Apollo Four Forty. «Electro Glide In Blue» впечатляет своим музыкальным разнообразием. Мягкие ритмы и насыщенный женский вокал чередуются с усиленными битами и более быстрым темпом на этом альбоме 1997 года. Это потрясающий эпос в жанре драм-н-бейс.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029507]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Apollo 440
Альбом (сингл)
Electro Glide In Blue
Жанр
House
Трек-лист
Stealth Overture, Ain't Talkin' 'Bout Dub, Vanishing Point, Carrera Rapida (Theme from Rapid Racer), Altamont Super - Highway Revisited, Krupa, White Man's Throat, Electro Glide In Blue, Tears of the Gods, Pain in Any Language, Stealth Mass In F#M
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Electro Glide in Blue — второй студийный альбом английской электронной группы Apollo 440, выпущенный первоначально в 1997 году. Лимитированное издание на полупрозрачном синем виниле. Отличный альбом недооценённой группы Apollo Four Forty. «Electro Glide In Blue» впечатляет своим музыкальным разнообразием. Мягкие ритмы и насыщенный женский вокал чередуются с усиленными битами и более быстрым темпом на этом альбоме 1997 года. Это потрясающий эпос в жанре драм-н-бейс.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Apollo 440 - Electro Glide In Blue (Translucent Blue) (8719262029507) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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