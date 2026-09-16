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Gojira - L'Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gojira - L'Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка

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Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 1
Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 2
Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 3
Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 4
Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 5
Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 6
Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 7
Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 8
Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 9
Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 10
Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 11
Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 12
Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gojira
Альбом (сингл)
LEnfant Sauvage
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 1
  • Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 2
  • Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 3
  • Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 4
  • Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 5
  • Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 6
  • Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 7
  • Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 8
  • Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 9
  • Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 10
  • Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 11
  • Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 12
  • Gojira - L&#039;Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707224
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gojira - L'Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Roadrunner Records
Barcode
[0075678603433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gojira
Альбом (сингл)
LEnfant Sauvage
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Explosia, LEnfant Sauvage, The Axe, Liquid Fire, The Wild Healer Planned Obsolescence, Mouth Of Kala, The Gift Of Guilt, Pain Is A Master, Born In Winter, The Fall
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gojira - L'Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Explosia, LEnfant Sauvage, The Axe, Liquid Fire, The Wild Healer Planned Obsolescence, Mouth Of Kala, The Gift Of Guilt, Pain Is A Master, Born In Winter, The Fall

Отзывы о товаре Gojira - L'Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Roadrunner Records
Barcode
[0075678603433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gojira
Альбом (сингл)
LEnfant Sauvage
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Explosia, LEnfant Sauvage, The Axe, Liquid Fire, The Wild Healer Planned Obsolescence, Mouth Of Kala, The Gift Of Guilt, Pain Is A Master, Born In Winter, The Fall
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Explosia, LEnfant Sauvage, The Axe, Liquid Fire, The Wild Healer Planned Obsolescence, Mouth Of Kala, The Gift Of Guilt, Pain Is A Master, Born In Winter, The Fall
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gojira - L'Enfant Sauvage (coloured) (0075678603433) виниловая пластинка - по цене 5800 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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