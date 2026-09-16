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Mudvayne - Lost & Found (8719262042476) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mudvayne - Lost & Found (8719262042476) виниловая пластинка

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Mudvayne - Lost &amp; Found (8719262042476) виниловая пластинка - фото 1
Mudvayne - Lost &amp; Found (8719262042476) виниловая пластинка - фото 2
Mudvayne - Lost &amp; Found (8719262042476) виниловая пластинка - фото 3
Mudvayne - Lost &amp; Found (8719262042476) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mudvayne
Альбом (сингл)
Lost & Found
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mudvayne - Lost &amp; Found (8719262042476) виниловая пластинка - фото 1
  • Mudvayne - Lost &amp; Found (8719262042476) виниловая пластинка - фото 2
  • Mudvayne - Lost &amp; Found (8719262042476) виниловая пластинка - фото 3
  • Mudvayne - Lost &amp; Found (8719262042476) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720489
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mudvayne - Lost & Found (8719262042476) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mudvayne
Альбом (сингл)
Lost & Found
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Determined, Pushing Through, Happy?, IMN, Fall Into Sleep, Rain. Sun. Gone, Choices, Forget To Remember, TV Radio, Just, All That You Are, Pulling The String
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mudvayne - Lost & Found (8719262042476) виниловая пластинка

Lost and Found — третий студийный альбом американской ню-метал-группы Mudvayne, выпущенный 12 апреля 2005 года на лейбле Epic Records. Издание на 180 г виниле в гейтфолде включает 4-страничный буклет с текстами песен. Альбом имел большой успех в США, дебютировав на втором месте в Billboard 200 и уже 30 мая 2005 получив статус золотого. На данный момент альбом был продан тиражом более миллиона копий по всему миру и является их самым успешным альбомом на сегодняшний день. Продюсером выступил Дэйв Фортман, работавший с такими группами, как Godsmack, Eyehategod и Slipknot. Lost & Found включает четыре сингла: номинированный на премию Грэмми «Determined», «Fall Into Sleep», «Forget To Remember» и «Happy?», фирменную и самую успешную песню Mudvayne, если говорить о стриминговых сервисах.

Отзывы о товаре Mudvayne - Lost & Found (8719262042476) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mudvayne
Альбом (сингл)
Lost & Found
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Determined, Pushing Through, Happy?, IMN, Fall Into Sleep, Rain. Sun. Gone, Choices, Forget To Remember, TV Radio, Just, All That You Are, Pulling The String
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Lost and Found — третий студийный альбом американской ню-метал-группы Mudvayne, выпущенный 12 апреля 2005 года на лейбле Epic Records. Издание на 180 г виниле в гейтфолде включает 4-страничный буклет с текстами песен. Альбом имел большой успех в США, дебютировав на втором месте в Billboard 200 и уже 30 мая 2005 получив статус золотого. На данный момент альбом был продан тиражом более миллиона копий по всему миру и является их самым успешным альбомом на сегодняшний день. Продюсером выступил Дэйв Фортман, работавший с такими группами, как Godsmack, Eyehategod и Slipknot. Lost & Found включает четыре сингла: номинированный на премию Грэмми «Determined», «Fall Into Sleep», «Forget To Remember» и «Happy?», фирменную и самую успешную песню Mudvayne, если говорить о стриминговых сервисах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mudvayne - Lost & Found (8719262042476) виниловая пластинка - по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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