Jason Mraz - Mr A-Z (0603497841189) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jason Mraz
Альбом (сингл)
Mr A-Z
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728124
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497841189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jason Mraz
Альбом (сингл)
Mr A-Z
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Life Is Wonderful, Wordplay, Geek In The Pink, Did You Get My Message?, Mr. Curiosity, Clockwatching, Bella Luna, Plane, O. Lover, Please Don't Tell Her, The Forecast, Song For A Friend, Life Is Wonderful (Instrumental), Geek In The Pink (Instrumental – Lillywhite Mix), Bella Luna (Instrumental), Song For A Friend (Instrumental)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jason Mraz - Mr A-Z (0603497841189) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Life Is Wonderful, Wordplay, Geek In The Pink, Did You Get My Message?, Mr. Curiosity, Clockwatching, Bella Luna, Plane, O. Lover, Please Don't Tell Her, The Forecast, Song For A Friend, Life Is Wonderful (Instrumental), Geek In The Pink (Instrumental – Lillywhite Mix), Bella Luna (Instrumental), Song For A Friend (Instrumental)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497841189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jason Mraz
Альбом (сингл)
Mr A-Z
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Life Is Wonderful, Wordplay, Geek In The Pink, Did You Get My Message?, Mr. Curiosity, Clockwatching, Bella Luna, Plane, O. Lover, Please Don't Tell Her, The Forecast, Song For A Friend, Life Is Wonderful (Instrumental), Geek In The Pink (Instrumental – Lillywhite Mix), Bella Luna (Instrumental), Song For A Friend (Instrumental)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Life Is Wonderful, Wordplay, Geek In The Pink, Did You Get My Message?, Mr. Curiosity, Clockwatching, Bella Luna, Plane, O. Lover, Please Don't Tell Her, The Forecast, Song For A Friend, Life Is Wonderful (Instrumental), Geek In The Pink (Instrumental – Lillywhite Mix), Bella Luna (Instrumental), Song For A Friend (Instrumental)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Jason Mraz - Mr A-Z (0603497841189) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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