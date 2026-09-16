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Joep Beving - Solipsism (0028948674619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joep Beving - Solipsism (0028948674619) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joep Beving
Альбом (сингл)
Solipsism
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joep Beving - Solipsism (0028948674619) - фото 1
  • Joep Beving - Solipsism (0028948674619) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733452
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Joep Beving - Solipsism (0028948674619) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948674619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joep Beving
Альбом (сингл)
Solipsism
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Midwayer, Etude, For Steven, Zoetrope, Saturday Morning, Day Dream, Sleeping Lotus, Wanderlust, The Light She Brings, Reflection #2, Autumn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joep Beving - Solipsism (0028948674619) виниловая пластинка

«Солипсизм» — дебютный альбом голландского композитора и пианиста Йопа Бевинга, первоначально выпущенный им самостоятельно в 2015 году. Альбом стал вирусным феноменом и положил начало международной карьере музыканта, набрав сотни миллионов прослушиваний. Благодаря успеху альбома на Spotify Бевинг подписал контракт с престижным лейблом Deutsche Grammophon в 2017 году. Издание на 180 г виниле Название отсылает к философской и метафизической идее о том, что реальность существует только в сознании человека. Всё, что находится за его пределами, внешний мир и умы других людей, не может быть по-настоящему познано и, следовательно, не существует. Музыка Бевинга — это эксперимент в экзистенциальной коммуникации, обнадеживающая вера в абсолютную эстетику, которая должна доказать существование универсальной и метафизической реальности.

Отзывы о товаре Joep Beving - Solipsism (0028948674619) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948674619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joep Beving
Альбом (сингл)
Solipsism
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Midwayer, Etude, For Steven, Zoetrope, Saturday Morning, Day Dream, Sleeping Lotus, Wanderlust, The Light She Brings, Reflection #2, Autumn
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Солипсизм» — дебютный альбом голландского композитора и пианиста Йопа Бевинга, первоначально выпущенный им самостоятельно в 2015 году. Альбом стал вирусным феноменом и положил начало международной карьере музыканта, набрав сотни миллионов прослушиваний. Благодаря успеху альбома на Spotify Бевинг подписал контракт с престижным лейблом Deutsche Grammophon в 2017 году. Издание на 180 г виниле Название отсылает к философской и метафизической идее о том, что реальность существует только в сознании человека. Всё, что находится за его пределами, внешний мир и умы других людей, не может быть по-настоящему познано и, следовательно, не существует. Музыка Бевинга — это эксперимент в экзистенциальной коммуникации, обнадеживающая вера в абсолютную эстетику, которая должна доказать существование универсальной и метафизической реальности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joep Beving - Solipsism (0028948674619) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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