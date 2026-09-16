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Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка

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Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 1
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 2
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 3
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 4
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 5
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 6
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 7
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 8
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 9
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 10
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 11
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 12
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 13
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 14
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 15
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 16
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 17
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 18
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 19
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 20
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Small Changes
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 3
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 4
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 5
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 6
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 7
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 8
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 9
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 10
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 11
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 12
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 13
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 14
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 15
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 16
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 17
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 18
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 19
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 20
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707186
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor records
Barcode
[0602465904727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Small Changes
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Floating Parade, Small Changes, One And Only, Rebel Soul, Lowdown (Part I) Lowdown (Part II), Follow Your Dreams, Live For Your Love, My Side, The Rest Of Me, Four Long Years
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка

«Small Changes» — название долгожданного альбома британского певца и автора песен Майкла Киванука, который следует за третьим альбомом «Kiwanuka», удостоенным премии Mercury Prize и номинированным на премию Grammy. Издание на виниле 180 г. С этим альбомом Майкл Киванука в очередной раз доказывает, что он один из самых талантливых британских авторов песен, а также феноменальный гитарист. Синглы Floating Parade, Low Down (Part 1) и Low Down (Part 2), которые предлагают предвкушение Small Changes представляют захватывающие, спокойные инструментальные партии. Этим альбомом Киванука выражает, как важно доверять себе и следовать своей душе. Артиста поддерживают его сопродюсеры Danger Mouse и Inflo, известные по «Kiwanuka» и «Love & Hate». Новичком в команде альбома этого года стал легендарный басист Пино Палладино, который уже аккомпанировал Джону Майеру, Бейонсе и DAngelo, а также Джимми Джем из известного дуэта Jam and Lewis, который можно было услышать у Джанет Джексон, Принса и SOS Band.

Отзывы о товаре Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor records
Barcode
[0602465904727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Small Changes
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Floating Parade, Small Changes, One And Only, Rebel Soul, Lowdown (Part I) Lowdown (Part II), Follow Your Dreams, Live For Your Love, My Side, The Rest Of Me, Four Long Years
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Small Changes» — название долгожданного альбома британского певца и автора песен Майкла Киванука, который следует за третьим альбомом «Kiwanuka», удостоенным премии Mercury Prize и номинированным на премию Grammy. Издание на виниле 180 г. С этим альбомом Майкл Киванука в очередной раз доказывает, что он один из самых талантливых британских авторов песен, а также феноменальный гитарист. Синглы Floating Parade, Low Down (Part 1) и Low Down (Part 2), которые предлагают предвкушение Small Changes представляют захватывающие, спокойные инструментальные партии. Этим альбомом Киванука выражает, как важно доверять себе и следовать своей душе. Артиста поддерживают его сопродюсеры Danger Mouse и Inflo, известные по «Kiwanuka» и «Love & Hate». Новичком в команде альбома этого года стал легендарный басист Пино Палладино, который уже аккомпанировал Джону Майеру, Бейонсе и DAngelo, а также Джимми Джем из известного дуэта Jam and Lewis, который можно было услышать у Джанет Джексон, Принса и SOS Band.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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