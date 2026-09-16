Death - Individual Thought Patterns (coloured) (0781676520312) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Individual Thought Patterns
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб.
В наличии
Код товара: 707205
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5 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse Records
Barcode
[0781676520312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Individual Thought Patterns
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Overactive Imagination, In Human Form, Jealousy, Trapped in a Corner, Nothing is Everything Mentally Blind, Individual Thought Patterns, Destiny, Out of Touch, The Philosopher
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Death - Individual Thought Patterns (coloured) (0781676520312) виниловая пластинка
Individual Thought Patterns — пятый студийный альбом американской дэт-метал группы Death выпущенный в 1993 году. Ожидания были высокими после альбома «Human» (1991) но лидер Death, легендарный гитарист Чак Шульдинер, доказал, что можно подняться еще выше. «Individual Thought Patterns» еще больше отточил дальновидное и прогрессивное направление, зародившееся в «Human», и включал «The Philosopher» - возможно, лучшую песню, когда-либо вышедшую из мира экстремального металла, и на сегодняшний день широко известную.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse Records
Barcode
[0781676520312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Individual Thought Patterns
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Overactive Imagination, In Human Form, Jealousy, Trapped in a Corner, Nothing is Everything Mentally Blind, Individual Thought Patterns, Destiny, Out of Touch, The Philosopher
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Individual Thought Patterns — пятый студийный альбом американской дэт-метал группы Death выпущенный в 1993 году. Ожидания были высокими после альбома «Human» (1991) но лидер Death, легендарный гитарист Чак Шульдинер, доказал, что можно подняться еще выше. «Individual Thought Patterns» еще больше отточил дальновидное и прогрессивное направление, зародившееся в «Human», и включал «The Philosopher» - возможно, лучшую песню, когда-либо вышедшую из мира экстремального металла, и на сегодняшний день широко известную.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Death - Individual Thought Patterns (coloured) (0781676520312) виниловая пластинка - по цене 5150 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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